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Özçörekçi tutuksuz yargılanacak

19 Temmuz 2019 Cuma 19:15
Özçörekçi tutuksuz yargılanacak

Girne’de, yasa dışı bahis sitelerine call-center hizmeti vermek suretiyle bahis ve kumar oynattığı tespit edilerek tutuklanan Bedir Özçörekçi bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’nde görevli polis, zanlının 11 Temmuz 2019 tarihinde Girne’de tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından, yetkili makamdan izinsiz olarak internet üzerinden yasa dışı bahis sitelerine call center hizmeti vermek suretiyle bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen bir daireye operasyon düzenlendiğini ifade etti. Operasyon kapsamında, 3 bilgisayar, 3 cep telefonu, 2 call center sabit telefonu, 1 hard disk ve muhtelif dokümanlar emare olarak alındığını kaydeden polis, meseleyle ilgili zanlının tutuklandığını kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının sabıkasız olduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 20 bin TL nakit teminat yatırması ve yurt dışına çıkış yasağı şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
GirneYasa Dışı BahisMahkemeHaberGündemKıbrıs
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