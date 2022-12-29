Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Başkasına ait karavanı sattı!
Başkasına ait karavanı sattı!
Uyuşturucu etkisi altında defalarca kaza yaptı
Uyuşturucu etkisi altında defalarca kaza...
Mağaza mağaza gezip hırsızlık yaptılar
Mağaza mağaza gezip hırsızlık yaptılar
Çaldığı karavanı başkasına sattı!
Çaldığı karavanı başkasına sattı!
Milli boksör Metin Turunç mahkemeye çıkarıldı
Milli boksör Metin Turunç mahkemeye...

Özdemir Berova: Erken seçimi konuşmak doğru değildir

UBP Milletvekili Özdemir Berova, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

29 Aralık 2022 Perşembe 10:14
99 Okunma
Özdemir Berova: Erken seçimi konuşmak doğru değildir



ÖZEL HABER

UBP Milletvekili Özdemir Berova, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Seçim sonuçlarını değerlendiren Berova, “Bugün bu seçim bir genel seçim olsaydı belediye meclislerinin oy dağılımlarına göre UBP gene birinci parti çıkacaktı. Ağır bir pandemi dönemi ve ardından da ciddi bir global ekonomik krizden geçiyoruz. Ancak tüm bunlara rağmen halkın bize ciddi bir güven duyduğunu görüyoruz” dedi. 

Berova, muhalefetin erken seçim söylemlerine yanıt vererek, “Önümüzdeki günler içinde gerçekten bu ülke için yapılması gereken önemli icraatlar var. Kimsenin bu ülkeyi kaotik bir ortama sürükleme adına bu tür söylemlere girmesini ben kişisel olarak doğru bulmuyorum. Pazartesi başlayacak ve Cuma gününe kadar devam edecek olan bir bütçe dönemi var. Ardından da yasama ile ilgili ciddi görevlerimiz var. O yüzden erken seçimi konuşmak doğru değildir. Parti içinde de yerel seçimlerin sonuçlarını istişare edeceğiz ve değerlendireceğiz. Ancak yasama ve icraat görevlerimizin önüne geçmeyecek” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Seçim SonuçlarıYerel SeçimSeçimÖzdemir Berova
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Faika Sirhan Yiğittürk Hayatını Kaybetti
Faika Sirhan Yiğittürk Hayatını Kaybetti
Serdaroğlu: Asgari ücret bugün açıklanabilir
Serdaroğlu: Asgari ücret bugün açıklanabilir
BTHK’da düzenlenen törenle Telsim’e 4 G/ 5G yetkilendirme belgesi verildi
BTHK’da düzenlenen törenle Telsim’e 4 G/ 5G yetkilendirme belgesi verildi








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim