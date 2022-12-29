Özdemir Berova: Erken seçimi konuşmak doğru değildir

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UBP Milletvekili Özdemir Berova, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Seçim sonuçlarını değerlendiren Berova, “Bugün bu seçim bir genel seçim olsaydı belediye meclislerinin oy dağılımlarına göre UBP gene birinci parti çıkacaktı. Ağır bir pandemi dönemi ve ardından da ciddi bir global ekonomik krizden geçiyoruz. Ancak tüm bunlara rağmen halkın bize ciddi bir güven duyduğunu görüyoruz” dedi.

Berova, muhalefetin erken seçim söylemlerine yanıt vererek, “Önümüzdeki günler içinde gerçekten bu ülke için yapılması gereken önemli icraatlar var. Kimsenin bu ülkeyi kaotik bir ortama sürükleme adına bu tür söylemlere girmesini ben kişisel olarak doğru bulmuyorum. Pazartesi başlayacak ve Cuma gününe kadar devam edecek olan bir bütçe dönemi var. Ardından da yasama ile ilgili ciddi görevlerimiz var. O yüzden erken seçimi konuşmak doğru değildir. Parti içinde de yerel seçimlerin sonuçlarını istişare edeceğiz ve değerlendireceğiz. Ancak yasama ve icraat görevlerimizin önüne geçmeyecek” şeklinde konuştu.