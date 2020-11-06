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Özdemir Berova: “Takdir Cumhurbaşkanının…”

Cumhurbaşkanı ile görüşen UBP Genel Başkan vekili Hamza Ersan Saner’in çıkışta yaptığı açıklamaları değerlendiren Özdemir Berova, takdirin Cumhurbaşkanında olduğunu vurguladı.

06 Kasım 2020 Cuma 15:13
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Özdemir Berova: “Takdir Cumhurbaşkanının…”

Cumhurbaşkanı ile görüşen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan vekili Hamza Ersan Saner’in çıkışta yaptığı açıklamaları değerlendiren UBP Milletvekili Özdemir Berova, takdirin Cumhurbaşkanında olduğunun altını çizdi.

BRT ekranlarında konuşan Özdemir Berova şu değerlendirmeyi yaptı:

“Genel sekreter malumun ilamını yaptı. Takdir Cumhurbaşkanınındır. Başka istişare yapmak ister mi istemez mi bilemiyorum. Kanaatim Cumhurbaşkanının bu görüşmelerin sonlanması akabinde Ersan Saner’i bir kez daha çağırıp Başbakanlık görevini tevdi edeceği yönündedir… Başka bir şey olursa da Cumhurbaşkanının takdiridir.”

KIBRIS POSTASI

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