Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, “Utanç Protokolü” konulu güncel konuşma istemiyle Meclis’e hitap etti.

Konuşmasının başında, UBP milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın konuşması sırasında üzerine yürümesini ve sabah saatlerinde mikrofonların çalışmamasını eleştiren Özdenefe, Meclis’in son dönemlerde geç açılmasına da tepki göstererek, o sıralarda birilerinin birilerini bazı konularda ikna etmeye çalıştığını savundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan İşbirliği Protokolü’nü “utanç protokolü” olarak niteleyen Özdenefe, “Bu protokol, halk iradesini tehdit eden bir protokol” diyerek, protokolün içeriği ile ilgili eleştirilerde bulundu.

Protokolde “millet iradesinin önündeki engellerin kaldırılması” ile ilgili maddeye değinen Özdenefe, toplantı ve yürüyüş hakkının millet iradesinin önündeki en büyük engel olarak görülmesine tepki gösterdi ve “Millet iradesinin önündeki en büyük engel UBP’dir” dedi.

Protokolde mali ve iktisadi işler dışında birçok şey olduğunu ifade eden Fazilet Özdenefe, “İradeyi, ekonomiyi, hak ve özgürlükleri ayaklar altına aldınız” dedi.

Yapılmak istenen yasa değişiklikleri ile ilgili de konuşan Özdenefe, “hoşnutsuzluk” ile ilgili maddenin 1920’lerin yasalarında kraliçe için bulunduğunu belirterek, “Sayın Tatar kraliçe mi de bizim haberimiz yok? Hoşnutsuz da olsanız mecbursunuz bu eleştirileri dinleyeceksiniz, ifade özgürlüğüne saygı duyacaksınız” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meclisi’nin aylardır çalışmadığını da kaydeden Özdenefe, bunun nedeni olarak hükümetin sürekli bozulup kurulmasını gösterdi.

Özdenefe, Başbakan Ünal Üstel’in “enkaz devraldık” sözüne de tepki göstererek, enkazı Üstel’in Sucuoğlu’ndan; Sucuoğlu’nun Saner’den; Saner’in ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan aldığını ifade etti.