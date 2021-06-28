Özdenefe: Erken Seçimi Kendileri Beyan Etti

GÜNDEM KIBRIS

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Fazilet Özdenefe, Kanal T’de katıldığı televizyon programında Pınar Gözek’in sorularını yanıtladı.

Ülkemizde turizm ve yüksek öğretim alanında bir planlama yapılmadığını söyleyen Özdenefe, “Turizm ve yüksek öğretim alanında planlama yapılmadı ve gidişata bırakıldı. Hiçbir plan ve programlama yapmazsanız, zararı asgariye indirip de 2022’yi planlamazsanız, 2022’yi de kaybedersiniz. Şu ana kadar hükümetin bu planlamayı yapmadığını görüyoruz. Tüm bunlar üzerine bir de Hayat Pahalılığı’nın dondurulması geldi. Biz bunun Anayasa’ya aykırı olduğunu söylemiştik. Mahkemeden de buna böyle karar çıktı. Şimdi geriye dönük Hayat Pahalılığı rakamları nasıl ödenecek? Hayat Pahalılığı ne için önemliydi? Alım gücünün bu kadar düştüğü bu zamanlarda, insanlara bir de bu yönden korku yaratırsanız, insanlar elindekini de harcamaz. Bu da maliyeye olumsuz yansır. Yani sizin attığınız taş, korkuttuğunuz kurbağaya değmedi. Böyle sıkıntılı dönemlerde seçim, madden ve manen siyasi partiler için de, ülke için de bir külfettir. Şu anda kurulan Azınlık Hükümeti, Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonrasında zorlama ile kuruldu. Saatlerce geç açıldı Meclis. Her hafta bizler o Azınlık Hükümeti’nin pazarlıkları ile döndü bu işler. Hükümet programında da bir erken seçim hükümeti olduğu yazıyordu. Aklımızla dalga geçiyorlar. Yani muhalefet durup dururken, ‘Hadi seçime gidelim’ demedi. Bunu kendileri beyan etti” dedi.