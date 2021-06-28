Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinde baskın yedi
Evinde baskın yedi
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Hırsızlıkla suçlanıyor
Hırsızlıkla suçlanıyor
Eşini ve kızını dövdü
Eşini ve kızını dövdü
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi

Özdenefe: Erken Seçimi Kendileri Beyan Etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Fazilet Özdenefe, Kanal T’de katıldığı televizyon programında Pınar Gözek’in sorularını yanıtladı.

28 Haziran 2021 Pazartesi 09:13
127 Okunma
Özdenefe: Erken Seçimi Kendileri Beyan Etti

GÜNDEM KIBRIS

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Fazilet Özdenefe, Kanal T’de katıldığı televizyon programında Pınar Gözek’in sorularını yanıtladı.

Ülkemizde turizm ve yüksek öğretim alanında bir planlama yapılmadığını söyleyen Özdenefe, “Turizm ve yüksek öğretim alanında planlama yapılmadı ve gidişata bırakıldı. Hiçbir plan ve programlama yapmazsanız, zararı asgariye indirip de 2022’yi planlamazsanız, 2022’yi de kaybedersiniz. Şu ana kadar hükümetin bu planlamayı yapmadığını görüyoruz. Tüm bunlar üzerine bir de Hayat Pahalılığı’nın dondurulması geldi. Biz bunun Anayasa’ya aykırı olduğunu söylemiştik. Mahkemeden de buna böyle karar çıktı. Şimdi geriye dönük Hayat Pahalılığı rakamları nasıl ödenecek? Hayat Pahalılığı ne için önemliydi? Alım gücünün bu kadar düştüğü bu zamanlarda, insanlara bir de bu yönden korku yaratırsanız, insanlar elindekini de harcamaz. Bu da maliyeye olumsuz yansır. Yani sizin attığınız taş, korkuttuğunuz kurbağaya değmedi. Böyle sıkıntılı dönemlerde seçim, madden ve manen siyasi partiler için de, ülke için de bir külfettir. Şu anda kurulan Azınlık Hükümeti, Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonrasında zorlama ile kuruldu. Saatlerce geç açıldı Meclis. Her hafta bizler o Azınlık Hükümeti’nin pazarlıkları ile döndü bu işler. Hükümet programında da bir erken seçim hükümeti olduğu yazıyordu. Aklımızla dalga geçiyorlar. Yani muhalefet durup dururken, ‘Hadi seçime gidelim’ demedi. Bunu kendileri beyan etti” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte Mesaj Panik Yarattı
Sahte Mesaj Panik Yarattı
Taçoy: Üyemiz Bunun İçin Bir An Önce Kurultay İstiyor
Taçoy: Üyemiz Bunun İçin Bir An Önce Kurultay İstiyor
Ankara Mamak Belediyesi’nden Dipkarpaz’a Ziyaret
Ankara Mamak Belediyesi’nden Dipkarpaz’a Ziyaret
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim