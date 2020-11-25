ÖZDENEFE: “EYLÜL VEYA EKİM’DE ERKEN SEÇİM”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Fazilet Özdenefe, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu. Özdenefe yaptığı değerlendirmelerde, “Bir erken seçimin Eylül veya Ekim aylarında yapılması daha uygun olacaktır. Sonrasında da bütçe meclise gelir ve görüşülür” dedi.

Hükümet kurma görüşmelerini de değerlendiren Özdenefe, “Kurulacak hükümet seçim hükümeti kurulacak. O yüzden bir hükümet programındaki gibi görüşmeler yapılmayacağı da görülüyor” dedi.

Maraş konusunda da konuşan Özdenefe, “Maraş açılınca duruşumuz nettir. Maraş uluslararası hukuk nezdinde açılabilir. Şu anda açılan denilen Maraş açılmadı, sadece ziyarete açıldı” dedi.