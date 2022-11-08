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Özdenefe: Gençleri Dünyadan Koparmaya Çalışıyorsunuz

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, iki toplumlu İmagıne projesinin, iptalini değerlendirdi. 

08 Kasım 2022 Salı 11:51
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Özdenefe: Gençleri Dünyadan Koparmaya Çalışıyorsunuz



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CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, iki toplumlu İmagıne projesinin, iptalini değerlendirdi.

 Projenin 2017 yılından beridir devam ettiğine vurgu yapan Özdenefe, 'müsteşarın gönderdiği bir yazıyla, yıllardır uygulanan bu proje son buldu' ifadelerini kullandı. 

'Nefret, kin, düşmanlık ve ırkçı duygulardan arınmış bir nesil istemiyor musunuz?' diye soran Özdenefe, Kıbrıs sorununda hükümetle hem fikir olmadıklarını ancak barış kültürünün yeşermesinin hiçbir politikaya zararı olmadığını vurguladı. 

Tatar'a sert eleştiriler... 

Cumhurbaşkanı Tatar'a seslenen Özdenefe, 'bu toplumun gençlerini küçültüp,daraltıp, bağlarını dünyadan koparmak için siyaset izliyorsunuz' dedi. Gençlerin yurt dışına gittiğini ve bir daha ülkeye geri dönmediğini vurgulayan Özdenefe, 'neden bu projeyi sakıncalı buldunuz, açıklamak zorundasınız' diye konuştu. 

Özdenefe sözlerine şöyle devam etti: 'Sayın Tatar'ın barış kültüründen, iletişimden, karşılıklı saygıdan, uzlaşıdan ve bu yöndeki becerileri geliştirmekten anladığıo bu malesef. Ben en kısa zamanda bu yanlıştan dönülmesini talep ediyorum' diye konuştu.

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