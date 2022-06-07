Özdenefe, Salsa Festivalinde başarı gösteren Elis Sermaye’yi kabul etti

Meclisten verilen bilgiye göre, kabul nedeniyle Meclis Balkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’ye teşekkür eden Elis Sermaye, devlet ve hükümet yetkilileri tarafından takdir edilmesinin, yarışacağı müsabakalar için kendisine büyük bir motivasyon kattığını söyleyerek, önümüzdeki dönemde katılacağı üç büyük organizasyon olan Ağustos ayında Florida ABD’de Salsa Summit, Ekim ayında Polonya Varşova'da IDO International Dance Organisation ve Aralık ayındaki, salsanın olimpiyatları sayılan Euroson Latino World Salsa Championship için maddi konuda büyük zorluklar çektiğini ve hedefinin yine şampiyon olup, ülkesini en iyi şekilde temsil etmek olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de konuşmasında, son zamanlarda bireysel branşlarda mücadele eden Kıbrıslı Türk sporcuların ülke sınırlarını aşarak uluslararası organizasyonlarda elde ettikleri başarılarından gurur duyduklarını ifade ederek, bu sporcuların devletin desteğini daha çok hissetmesi gerektiğini kaydederek, sadece devletin değil iş dünyası ve ülkede faaliyet gösteren kurumların da sponsorluk anlamında katkı koyması dileğinde bulundu.

Fazilet Özdenefe, Elis’e katılmayı planladığı organizasyonlarda başarılar dilerken, kendisine plaket takdim etti.