Özdenefe, Singapur'da bir toplantıya katıldı

Özdenefe, Kadınlar, Kız Çocukları ve LGBT’lere karşı ayrımcılığın önlenmesi için cinsel suçlar, nefret suçları ve ilgili yasaların reformu üzerinde çalışan ‘Commonwealth Uzmanlar Grubu’ olarak Singapur bir toplantıya katıldı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, ‘Commonwealth Uzmanlar Grubu’ olarak 3-5 Nisan’da 2019 tarihinde Singapur’da gerçekleşen (Commonwealth Group of Experts on reform of Sexual Offences, Hate Crimes and Related Laws to Eliminate Discrimination against Women and Girls and LGBT People) Human Dignity Trust’ın ev sahipliğindeki toplantıya katıldı.

Fazilet Özdenefe, Singapur’da gerçekleşen toplantıda Birleşik Krallık eski kolonisi ülkelerden oluşan Commonwealth ülkelerinde hala daha yürürlükte olan sömürge ceza yasalarının günümüz insan hakları normlarına uygun bir şekilde düzenlenebilmesi ile ilgili olarak tecrübe ve bilgilerin paylaşıldığını belirtti. Ayrıca Özdenefe, Singapur Adalet Bakanı ve bakanlık yetkilileri ile de görüş alış verişinde bulunduğuna değindi.

Özdenefe, 3 gün sorun toplantı hakkında sosyal medyadan bilgi verdi. İşte Özdenefe’nin paylaşımı:

Kadınlar, Kız Çocukları ve LGBT’lere karşı ayrımcılığın önlenmesi için cinsel suçlar, nefret suçları ve ilgili yasaların reformu üzerinde çalışan ‘Commonwealth Uzmanlar Grubu’ olarak (Commonwealth Group of Experts on reform of Sexual Offences, Hate Crimes and Related Laws to Eliminate Discrimination against Women and Girls and LGBT People) Human Dignity Trust’ın ev sahipliğinde 3-5 Nisan 2019 tarihlerinde Singapur’da bir araya geldik. 3 gün süren toplantılarda çoğunluğu Birleşik Krallık eski kolonisi ülkelerden oluşan Commonwealth ülkelerinde hala daha yürürlükte olan sömürge ceza yasalarının günümüz insan hakları normlarına uygun bir şekilde düzenlenebilmesi ile ilgili olarak tecrübe ve bilgilerimizi paylaştık.

Ülkemizde yürürlükte olan Fasıl 154 Ceza Yasasında yer alan düzenlemelerin önemli bir kısmı birçok Commonwealth ülke mevzuatında da hala daha yer alıyor. Özellikle 19. Yüzyılın Victoria Dönemi değerleri ve ‘ahlak’ anlayışı ekseninde kurgulanan Ceza Yasamızın ‘ahlaka aykırı suçlar’ bölümünü oluşturan bir çok maddesini hatırlanacağı üzere 2014 yılında değiştirmiştik. Bu alandaki tecrübemizle henüz yola yeni çıkan bir çok ülke için bugün örnek alınabilecek bir noktada bulunuyoruz.

Dönüşümlü başkanlarla 2 yılda bir toplanan Commonwealth Hükümet Başkanları Toplantısı en son 2018 Nisan ayında Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May Başkanlığında Londra’da toplanmış ve bu toplantıda açıklanan kararla kadınlara , kız çocuklarına ve LGBT bireylere yönelik ayrımcılık ve ötekileştirme içeren yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve yeniden düzenlenmesi için irade ortaya konmuştu. Bir çok Commonwealth ülkesinde hala daha, 2014’ten önce bizde de olduğu gibi, tecavüzün kapsamı, eşcinsel cinsel ilişkinin suç olması ve cinsel ilişkiye rıza gösterme yaşının istisnalar yüzünden çocuklara yeterli korumayı sağlayamaması gibi sorunlar var. Her ülkede bu sorunlar yokmuş veya önemsizmiş gibi davranan kesimler ve ‘daha önemli konularımız var’/‘hepsi bitti de bunlar mı kaldı’ yaklaşımlarıyla mücadele etmeyi göze almış birçok gönüllü, aktivist, uzman ve yasa koyucu var. Uzmanlar Grubu ülkelerin talep etmesi halinde yardımcı olmayı hedefleyen ve halihazırda Belize’de geçtiğimiz yıl yaşanan reforma da destek vermiş bir grup.

Bu program sırasında Belize’de ve Palau’da yaşanan reform sürecini dinleme ve Mayıs 2019’da Singapur Parlamentosuna gönderilmesi hedeflenen yasa değişiklikleri ile ilgili olarak Singapur Adalet Bakanı ve bakanlık yetkilileri ile de görüş alış verişinde bulunma fırsatımız oldu.