ÖZDENEFE: “TELEVİZYONLARIMIZ HAKSIZ REKABETE UĞRUYOR”

GÜNDEM KIBRIS

Erken seçim konusunda değerlendirmelerde bulunan Özdenefe, “Pandemi sürecinin başında Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ertelenmesi için Meclis’te konuştuk ve birlikte değerlendirdik. Çünkü küresel bir kriz ile karşı karşıyaydık ve sürecin nereye gideceğini kestiremiyorduk. Ancak şimdi, bir plan ve programla bu günlere gelmemiz gerekiyordu. O yüzden o dönemli Cumhurbaşkanlığı Seçimi dönemi ile şimdiki erken seçimin konuşulduğu dönem aynı değil. Böyle zamanda erken seçim olur mu? Tabii ki pandemi koşullarında erken seçim kimsenin arzu ettiği bir şey değil, ancak azınlık hükümetinin yönetimi her gün daha da bir deşifre oldukça, biraz daha düğümlenen sistemi tolere etmek de mümkün değil” dedi.

CTP Milletvekili Özdenefe, önceki gün Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada da basın sektörü ile ilgili de açıklamalar yaparak, özgür basının demokrasilerde dördüncü güç olarak literatürde yerini aldığını söyledi.

Özgür basının olabilmesi için de devletlerin çok önemli sorumluluğu olduğunu dile getiren Özdenefe, BRT tarafından televizyon kuruluşlarına gönderilen borçların ödenmemesi halinde gece yarısı Türksat’taki yayınların kesileceğine dair ihbar mektubunu anımsatarak, yayınların devam etmesi için ne yapıldığını sordu ve bu konuda bilgi istedi.

Özdenefe, Türkiye Cumhuriyeti televizyonlarının yayınlarındaki reklamlar nedeniyle KKTC televizyonlarının haksız rekabete uğradığına da dikkat çekti.