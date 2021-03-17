Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Mahkeme kararını açıkladı
Mahkeme kararını açıkladı
Seyahat belgelerine el konuldu
Seyahat belgelerine el konuldu
3 ay cezaevinde bekleyecekler
3 ay cezaevinde bekleyecekler
7 gün daha poliste tutuklu kalacak
7 gün daha poliste tutuklu...
75 gün cezaevinde bekleyecekler
75 gün cezaevinde bekleyecekler

ÖZDENEFE: “TELEVİZYONLARIMIZ HAKSIZ REKABETE UĞRUYOR”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Fazilet Özdenefe, Kıbrıs Genç TV’de katıldığı televizyon programında Nazar Erişkin’in sorularını yanıtladı.

17 Mart 2021 Çarşamba 09:45
311 Okunma
ÖZDENEFE: “TELEVİZYONLARIMIZ HAKSIZ REKABETE UĞRUYOR”

GÜNDEM KIBRIS

Erken seçim konusunda değerlendirmelerde bulunan Özdenefe, “Pandemi sürecinin başında Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ertelenmesi için Meclis’te konuştuk ve birlikte değerlendirdik. Çünkü küresel bir kriz ile karşı karşıyaydık ve sürecin nereye gideceğini kestiremiyorduk. Ancak şimdi, bir plan ve programla bu günlere gelmemiz gerekiyordu. O yüzden o dönemli Cumhurbaşkanlığı Seçimi dönemi ile şimdiki erken seçimin konuşulduğu dönem aynı değil. Böyle zamanda erken seçim olur mu? Tabii ki pandemi koşullarında erken seçim kimsenin arzu ettiği bir şey değil, ancak azınlık hükümetinin yönetimi her gün daha da bir deşifre oldukça, biraz daha düğümlenen sistemi tolere etmek de mümkün değil” dedi.

CTP Milletvekili Özdenefe, önceki gün Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada da basın sektörü ile ilgili de açıklamalar yaparak, özgür basının demokrasilerde dördüncü güç olarak literatürde yerini aldığını söyledi.

Özgür basının olabilmesi için de devletlerin çok önemli sorumluluğu olduğunu dile getiren Özdenefe, BRT tarafından televizyon kuruluşlarına gönderilen borçların ödenmemesi halinde gece yarısı Türksat’taki yayınların kesileceğine dair ihbar mektubunu anımsatarak, yayınların devam etmesi için ne yapıldığını sordu ve bu konuda bilgi istedi.

Özdenefe, Türkiye Cumhuriyeti televizyonlarının yayınlarındaki reklamlar nedeniyle KKTC televizyonlarının haksız rekabete uğradığına da dikkat çekti.

Anahtar Kelimeler:
Fazilet Özdenefe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"KKTC’yi en üst noktalara taşımalıyız”
"KKTC’yi en üst noktalara taşımalıyız”
SPORCULAR EYLEMDE!
SPORCULAR EYLEMDE!
Sertaç Bozatlı karantinada
Sertaç Bozatlı karantinada
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim