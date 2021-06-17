Özdenefe: Turizmde planlama yapılmadı

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Meclis'te “Turizm ve Eğitimde Belirsizlik” konulu konuşmasına başlamadan önce ilgili bakanların salonda bulunmamasını eleştirdi.

Turizmde planlama yapılmadığından 2021 gibi 2022’nin de kaybedildiğini savunan Özdenefe, eğitimin planlamasıyla ilgili sorulara yanıt alınamadığını, kayıplarla ilgili plan ve program yapılmadığını söyledi. Özdenefe, iki ayda ne gibi bir hedef ortaya konduğunun da bilinmediğini kaydetti.

Öğrencilerin akademik olduğu kadar, fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerinin hasara uğradığını, bunun geri dönüşümünün olup olmayacağının bilinmediğini söyleyen Özdenefe, hızla hem öğrencilerin, hem de ailelerin bu süreci atlatması adına rehabilite çalışması yapılması gerektiğini belirtti.

Devlet ve özelde okuyan çocuklar arasındaki uçurumun da açıldığını söyleyen Özdenefe, bunun nasıl giderileceğine yönelik ne gibi adımlar atılacağının da bilinmediğini kaydetti.