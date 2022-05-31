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Özdenefe, VOIS Cyprus temsilcileriyle görüştü

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öğrenim gören uluslararası öğrencileri temsil eden VOIS Cyprus isimli sivil toplum örgütü temsilcilerini kabul etti. 

31 Mayıs 2022 Salı 14:25
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Özdenefe, VOIS Cyprus temsilcileriyle görüştü

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre,Özdenefe, özellikle pandemi sürecinde tüm ülke vatandaşlarının yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunları belki de en çok hissedenlerin başında ülkeye dışarıdan gelen öğrenciler olduğunu söyledi. 

Kendisini ziyarete gelen öğrenci temsilcilerinin özellikle bu süreçte ülkedeki kiralardan büyük sıkıntı yaşadıklarını,  ödenen rakamların ülke genelinin de üstünde rakamlar olduğunu kendisine aktardıklarını söyledi. 

Öğrencilerin ülkede yaşanan bir çok adli olayla ilişkilendirilerek, adeta “suç makinesi” gibi görülmeye başlandığından büyük rahatsızlık duyduklarını dile getirdiklerini kaydeden Özdenefe, yaşanan denetimsizliğin bunun başlıca nedeni olduğunu ifade etti. 

Ajanslar vasıtasıyla gelen öğrencilerin bir çok mağduriyet yaşamasına karşın çözümler üretilemediğine değinen Özdenefe, yanlış bilgilerle gelen öğrencilerin büyük bir istismara maruz kaldığını vurguladı. 

Yaşanan sorunların giderilmesinde  en büyük eksikliğin koordinasyon olduğunu ifade eden Özdenefe, özellikle üniversitelerin sorumluluk almaktan kaçındığı yönünde bilgi edindiğini belirtti. 

Denetimlerin uygun bir şekilde yapılması gerekliliğine dikkati çeken Özdenefe, yurt dışından gelen öğrencilerin sadece bir gelir kaynağı olarak görülmemesi ve göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. 

Özdenefe, ilgili bakanlık, üniversiteler, YÖDAK ve Muhaceret Dairesi’nin ortak çalışma içerisinde hareket edmesi gerektiğini de kaydetti. 

VOIS Cyprus’un sorunların çözümü konusunda öneriler hazırladığına işaret eden Fazilet Özdenefe, bu önerilerin siyasilere iletilmesi konusunda kendilerine yardımcı olacaklarını söyledi. 

Kabulde CTP Milletvekilleri Şifa Çolakoğlu, Devrim Barçın, Ürün Solyalı ve Ongun Talat  da hazır bulundu. 

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