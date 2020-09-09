Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
5 adet tahsilat bloklarını çaldılar
5 adet tahsilat bloklarını çaldılar
Satışa hazır şekilde paketlenmiş uyuşturucu madde bulundu
Satışa hazır şekilde paketlenmiş uyuşturucu...
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
4 gün tutukluluk
4 gün tutukluluk
Suçüstü yakalandılar
Suçüstü yakalandılar

Özel eğitim ve kreşler hariç tüm okullar 1 Ekim’e kadar kapalı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar açıklandı. Karara göre, özel eğitim ve kreşler hariç tüm eğitim kurumları 1 Ekim’e kadar kapalı olacak.

09 Eylül 2020 Çarşamba 10:28
1203 Okunma
Özel eğitim ve kreşler hariç tüm okullar 1 Ekim’e kadar kapalı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 9 Eylül tarihli toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Söz konusu toplantıda alınan kararlardan en çok dikkat çekeni ise, “Özel eğitim veren kurumlar ve kreşler (0-3 yaş) haricinde tüm eğitim kurumları faaliyetlerinin (dershane, etüt merkezleri, kurs yerleri dahil) 1 Ekim 2020 tarihine kadar ertelenmesi” kararı oldu.

Alınan kararlar şöyle açıklandı:

  1. Eğlence mekanlarının (clup, disco, casino, tombala çekilişleri, sinema, tiyatro, panayırlar vs) 1 Ekim 2020 tarihine kadar yasaklanması
  2. Bar, restaurant ve meyhanelerde bulunan masaların 6 kişilikten büyük olmaması ve masalar arasında 2m mesafe olacak şekilde düzenleme yapılması. Barlarda ise yukarıda belirtilen masa düzeninde müşteri kabul edilmesi, ayakta müşteri kabul edilmemesi
  3. Kuaför, güzellik merkezi ve berberlerin kurallara uyması için uyarılması, ciddi denetimlerin yapılması (belediye, Çalışma Bakanlığı, güvenlik güçleri vb tarafından) kurallara uymayanların kapatılması
  4. Masaj salonlarının kapatılması
  5. 01 Ekim 2020 tarihine kadar doğum günü, sünnet töreni, düğün, mevlit ve toplu ibadetlerin yasaklanması, cenaze törenlerinin I. Derece yakınların katılımı ile sınırlandırılması
  6. Özel eğitim veren kurumlar ve kreşler (0-3 yaş) haricinde tüm eğitim kurumları faaliyetlerinin (dershane, etüt merkezleri, kurs yerleri dahil) 1 Ekim 2020 tarihine kadar ertelenmesi
  7. Antreman, müsabaka, salon sporları ve kampların 1 Ekim 2020 tarihine kadar yapılmaması. Bireysel sporların açık havada ve salonlarda devam etmesi; (spor salonlarında 200 m2 ve üzeri salonlarda max 25 kişi, 100-200m2 arasındaki spor salonlarında max 15 kişi, 50-100 m2 arasındaki spor salonlarında max 10 kişi, 50 m2 spor salonlarında max 5 kişi olması koşulu ile) devam eden lig maçlarının seyircisiz olarak yapılması.
  8. Karantina kapasitesi göz önüne alınarak Maliye Bakanlığı tarafından ülkemize gelecek kişilerin karantinada kalmasını sağlaması kaydı ile uçak seferlerinin günde iki uçak, gemi seferlerinin ise günde bir sefer (75 yolcu) ile sınırlandırılması. Gelecek yolcuların karantina konaklamalarının sağlanamayacağı durumlarda uçak ve gemi seferlerinin sınırlandırılması veya iptal edilmesi
  9. Çocuk oyun alanları ve parkların (kapalı veya açık alanda) 1 Ekim’e kadar kapatılması
  10. Üniversite öğrencilerinin 20 Eylül’den itibaren adaya gelmeleri (zaruri durumlar hariç) 20 Eylül’den sonra üniversitelerin belirleyeceği Sağlık Bakanlığının denetleyip onayladığı yurt veya otellerde 7 gün süre ile karantinaya alınmaları. Günlük gelecek öğrenci sayısının üniversite karantina merkezlerinin kapasiteni aşmayacak şekilde sınırlandırılması
  11. Miting ve kitle toplantılarının 1 Ekim’e kadar iptal edilmesi, televizyon ekranlarında yapılacak TV programlarının 15-25m2 alanlı stüdyolarda maksimum 3 kişi ile, 25-50m2 alanlı stüdyolarda maksimum 5 kişi ile 50-100m2 alanlı stüdyolarda maksimum 10 kişi ile program yapılması (belirlenen kişi sayılarına sunucu ve kameraman dahildir)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay: “Uçuşlar günde 1 veya 2’ye düşürülecek”
Özersay: “Uçuşlar günde 1 veya 2’ye düşürülecek”
Döviz Kurları / 09 Eylül 2020
Döviz Kurları / 09 Eylül 2020
Hava Durumu / 09 Eylül 2020
Hava Durumu / 09 Eylül 2020
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim