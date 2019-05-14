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Özel gereksinimli gençler “Anneler Günü” etkinliği düzenledi

14 Mayıs 2019 Salı 15:50
Özel gereksinimli gençler “Anneler Günü” etkinliği düzenledi
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Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı Mağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden özel gereksinimli gençler, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında “Anneler Günü” etkinliği düzenlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, merkezin 35 öğrencisinin kendi anneleri için yaptığı çeşitli ahşap eserlerin annelere verildiği etkinlikte, duygulu anlar yaşandı.

Etkinliğe merkezin bağlı olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de katıldı. Öğrenciler halk dansları gösterileri yaparken maniler de okudu.

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GÜNEŞKÖY 18 YAŞ ÜSTÜ REHABİLİTASYON MERKEZİ YARARINA KERMES DÜZENLENDİ

Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde ayrıca, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Güneşköy 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden özel gereksinimli gençler ile ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Gelişim ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi tarafından merkezde yapılan atölye çalışmaları sonucu ortaya çıkan eserler, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde düzenlenen kermesle satışa sunuldu.

Kermese Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de katıldı.

Güneşköy 18 Yaş Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden gençlerden oluşan “Engelsiz Ritm Grubu”, kermeste konser verdi.

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GereksiniimÖZELHaberKıbrısGündmeÇeler
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