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Özel hayatın gizliliğini ihlal etti...

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal suçuyla yargılanan sanık Mehmet Deniz’in aleyhindeki karar açıklandı.

26 Ekim 2022 Çarşamba 13:10
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Özel hayatın gizliliğini ihlal etti...



Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Aksun açıkladı.

Kararı okuyan Fadıl Aksun, sanığın mahkûm olduğu Özel Hayatın Gizliliğini İhlal suçunun Anayasa ile koruma altına alındığına en sanığın aleyhine getirilen en ağır suç olduğunun altını çizdi.

Aksun, sanığın, eski kız arkadaşının kendisine güven duyup ilişkilerinin devam ettiği süreçte gönderdiği bikinili fotoğrafları, ayrıldıktan sonra bir akrabasına göndererek, bu suçu işlediğini belirtti.

Aksun, sanığın ayrıca müştekinin iki elinden tutup, zorla cinsel saldırıda bulunduğunu ve şiddet kullanma tehdidi mesajı gönderdiğinin altını çizdi. Aksun, biri kişinin fotoğraflarının kişilik haklarının parçası olduğuna ve sanığın sırf müştekiden ayrıldığı için bulunduğu bu davranışlarının ilkel olduğuna vurgu yaptı. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Aksun, sanığa oybirliği ile 18 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı. 

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