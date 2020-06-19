"Özel izin konusunu Başbakan değerlendirdi; kabine değişikliği yetkisi Başbakan'da..."

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner bir iş adamının Lapta Marina’sıyla ilgili olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelişinde bir sıkıntı yaşandığını, Başbakan’ın durumu değerlendirdiğini, kabinede değişiklik yapma yetkisinin Başbakan’da olduğunu “ vurguladı.

Saner, hükümetin pandemi sürecinde başarılı olduğunu, yakında açıklanacak paketle ekonomide de başarı sağlayacağını kaydetti.

UBP Genel Sekreteri’nin Kanal T’de Serhat İncirli’nin sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

SERHAT İNCİRLİ: EKONOMİK GİDİŞAT BİZİ ZORLAYACAK MI?

Ersan Saner: Açıkça ifade etmeliyim ki Sayın Başbakanın Ramazan bayramında imzaladığı protokolle Türkiye’den ciddi bir katkı gelmiş bulunmakta. Gelen 2. 3 milyar Tl'lık katkının 1 milyar 38 Milyonu mali bütçeye katkı olarak hibe verilmiştir. Ekonomik olarak halkın beklentilerine cevap vermemiz konusunda son aşamaya gelindi. Ekonomik paket hazırlanmış en kısa zaman içerisinde Sayın Başbakanımızın açıklaması ile halkımızla paylaşılacaktır. Ekonomimiz bundan sonra ciddi bir noktaya taşınacak diye inanıyorum. Korona döneminde tüm dünya tecrübe sahibi değildi, herkes bildiği yöntemlerle ve bilim kurullarıyla bu bulaş konusuna çözüm bulmaya çalıştı. Büyük ülkeler de koronadan dolayı dökülüyor. Tüm ülkelere baktığımızda, tanınmamış ülke diyoruz ama Korona bize teğet geçti bunun da sebebi hükümetin yerinde ve zamanında almış olduğu kararlardır. Ben bunu sadece Televizyonlarda değil, caddelerde de halkla konuştuğum zaman bu başarıyı takdir etmeyene rastlamadım. Ortaya koyduğumuz başarıyı devam ettireceğiz. Bu başarıyı sadece Sayın Cumhurbaşkanı hazmedemiyor galiba. Çünkü biliyorsunuz, bir olağanüstü hal ilanı için bir takım verilerle hükümete geldi. Tabi CB, belli dönemlerde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmesi söz konusu. Sayın Cumhurbaşkanı sanırım Başkanlık sisteminde olmadığımızı bir an için unuttu. Öyle bir verilerle geldi ki tam tedbir almazsanız 20 bin kişi hastalanacak, yarı tedbir alırsanız 2200 kişi ölecek dedi. Hâlbuki almış olduğumuz yarı tedbirlerle 108 kişi etkilendi.

Pandemi süresince Hükümetimizin koyduğu kurallarlara halkımız muhteşem bir uyum gösterdi. Herkes kurallara uydu. Sağlık Bakanlığının uyarıları halkımız tarafından özenle takip edildi. Her şey başarılıydı.

SERHAT İNCİRLİ: EN SON BİR TAYYARE GELDİ HEPSİNİN İÇİNE ETTİ DERSEM NE DERSİNİZ?

Ersan Saner: Bu konu ihale ile alakalı gerçekleşti. Burada ben kişisel olarak söyleyebilirim ki, geliş- gidiş koşullarında bir sıkıntı olduğu kesin, sizinle hem fikirim. Burada yurt dışından gelen tüm vatandaşlarımız karantinaya alınıyorsa, farklı uygulama yaptık. Orada bir nüans farklılığı kesin ve halkın tepkisinden sıkıntı duymuyorum. Bu kadar tedbirlerden sonra olması çok da hoş olarak karşımıza çıkmadı. Biz dün MYK dahil olmak üzere kendi içimizde de bugüne kadar aldığımız kararlar, yaptıklarımız, eksik bıraktıklarımız, farklı davrandınız konusunu tartıştık. Sayın Başbakan da her şeyin kendi değerlendirmesinde olduğunu ifade etmiştir dünkü basın açıklamasında. Bu değerlendirmenin Başbakan tarafından yapılacağının söylenmesi kendi tarafından ifade edilmiştir. Ama tüm bunlara baktığımızda devlet kanalında Cumhurbaşkanı çıkıp ta UBP hükümetinin HP ile aldığı tedbirler üzerinden “kendi önerilerimle bunların alındığını” ifade etmesi halk ile dalga geçmenin başka boyutudur. Sayın Cumhurbaşkanı Bakanlar Kuruluna başkanlık edebilir. Benim de Bakan olduğum dönemde bir trafik kazasında Cumhurbaşkanı Bakanlar Kuruluna Başkanlık etti. Ama aynı Cumhurbaşkanı 4 çocuğumuz selden hayatını kaybetti, aynı bakanlar kuruluna başkanlık etme ihtiyacı hissetmedi. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bu rakamlar tutmamasına rağmen, bu rakamlarla hükümeti uyardığını ifade ediyor. Sayın cumhurbaşkanı bizimle her türlü iletişim içerisinde girebilir de, kendisine bilgi veren bilim kurulunun kendini bu kadar yanılttığını da sorgulaması gerekiyor. Hiçbir CB çıkıp da bu kadar kişi ölecek demez.

SERHAT İNCİRLİ: BEN TURİZM BAKANINI SUÇLAMAM. SORUMLULUK HÜKÜMETİN. UBP NE KARARI ALDI?

Ersan Saner: Bu geliş sürecinde uygulamada sıkıntı yaşadık. MYK’da tartışıldı. Bakanlar kuruluyla ilgili tamamen karar verme yetkisi Sayın Başbakandadır. Ama ben bir hata olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu prosedürlerin tamamlanmış olması gerektiğini ifade temeliyiz. Bu olaya şöyle bakıyorum, incir çekirdeğini doldurmayacak bir olay, halkın sağlık konusundaki endişelerinde dolayı hükümet meselesine geldi. Hükümet bir bütündür. Görev ve sorumluluklarına baktığınızda Bakanlar Kurulunun yarısı sorumludur. Bu önerge Bakanlar Kuruluna geldi. Sadece karara bağlanmada sıkıntı yaşandı. Mademki oraya kadar geliyor, Sayın Başkanın alacağı karar saygı duyacağımızı söyledik. Konu değerlendirmemdedir dedi. Yetkili organlarımla görüştüm, gerekli açıklamaları gerektiği zamanlarda yapacağım dedi. Şimdi Sayın Başbakanın nasıl bir tutum izleyeceğini göreceğiz.

SERHAT İNCİRLİ: BU DURUM KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ GETİRECEK?

Ersan Saner: Kabine değişikliği yapıp yapmaması kendi uhdesinde. MYK’nın Bakan atama yetkisi ve kimin Bakan atanacağı konusunda önerisi yoktur. Hükümet çalışması yapacaksak partiyle ilgili ciddi karar varsa MYK tabii tavsiye kararı sunabilir. Biz de geçen hafta tüzüğümüz gereği Parti Meclisini topladık. Dünkü toplantıda, rutin toplantıydı, ama tabi gündeme her türlü konu oldu.

SERHAT İNCİRLİ: 2. DALGA BAŞLADI PEKİN’DE. ALMANYA’DA TEDBİRLER BAŞLADI. BİZ 1 TEMMUZDA AÇIYORUZ. BU KORKUTUR MU SİZİ?

Ersan Saner: Aslında AB’ye baktığımızda pandemiyi en iyi şekilde atlatan ülkelerin başında Almanya gelir. Almanya özelinde konuşursak birinci dalgadan sonra toplu taşıma araçları göreve başladığı gün tehlike başladı. Türkiye’de de görüyoruz. Benzer rakamlar başladı. Almanya kapatmayacağım dedi. İkinci dalga o günlerin koşullarına göre değerlendirilmeli. Dünyada savaşlar farklı metotlarla oluyor. Çağ bilişime dönüyor. 3 ay önce Milli eğitim Bakanına uzaktan eğitim yapalım deseydim, alt yapımız yok derdi. Eğitim Bakanlığı can siper hane çalışıyor. Ülkede anayollar boş, biz tali yolları 10 senedir başaramadık. Hepimiz özelleştirme karşıtı olarak hizmetlerin önünü tıkamak için yapmadığımız şey kalmadı. 2010 yılında Ulaştırma Bakanıyım, bir gün biri kazı, Girne bölgesinde yapılan kazıda fiber optik kablo kopuyor, KKTC iletişimi felç oluyor. İkinci kabloyu Hatay Samandağ’dan getirdik. Şimdi bir taraftan koparsa diğer taraftan kullanıyoruz. Alt yapı var ama üstünden araç gitmiyor.

SERHAT İNCİRLİ: HÜSEYİN ÖZGÜRGÜN GELİYOR DENDİ...

Ersan Saner: Ben Hüseyin beyle şahsen görüşmedim. Eski başkanım. Hüseyin bey bu ülkenin insanı. Ben görüşmediğim için bilmiyorum.

Koalisyon bozulur DP ve YDP ile hükümet kurulur iddiası var.

Meclis aritmetiğine göre rakamlara baktığınızda koalisyon şekilleri belli. UBP- CTP olabilir, 4’lü koalisyon olabilir, UBP-DP- YDP olabilir. CTP- HP olmaz, sayı yetmiyor. Hükümet krizi yok.

SERHAT İNCİRLİ: HÜKÜMET BOZULURSA NE OLUR?

Ersan Saner: Teknokrat olmaz. Bunu konuşmanın anlamı yok. Tehdit yok. UBP olarak biz her zaman her türlü siyasi olaylara karşı B planımızın olacağını biliyoruz. UBP erken seçim dahil hiç bir şeyden çekinen parti değil. Kamuoyu yoklamaları UBP’nin durumunu ortaya koyuyor. Sağlıktaki başarıdan dolayı sempatinin de farkındayım. Ekonomi ile de taçlandırırsak, burada açık söyleyeyim diğer siyasi partiler düşünsünler. Biraz işimize odaklanmamız lazım.

SERHAT İNCİRLİ: HALKIN EN ÇOK KORKTUĞU SAĞLIK SİSTEMİ. SİZ SAĞLIK SİSTEMİNİN İYİ OLDUĞUNU MU DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Ersan Saner: Ben zaten konuşmamın başında söyledim. Tanınmamış olabiliriz ama sıfır vaka yaşayan tek ülke olduğumuzu Google kabul etti, bizim vatandaşımız kabul etmekte sıkıntı yaşıyor. Bunu Avrupa’yla kıyaslarsak kendimizi, Ersan Saner bunu abartmıyor. Ada olmanın avantajıyla bunu başardık. Güney Kıbrıs’ı izliyoruz. Niye kendimizi bu kadar aşağılamak için uğraşıyoruz? Dünya kabul etse de etmese de burada bir devlet var. Kendimizi de bu kadar küçümseyecek davranışlar içine girmek olmaz. Bunu böyle konuşursak hüsran olurmuş. Esas hüsran Avrupa’nın göbeğinde yaşandı. İngiltere’de 120 Kıbrıslı Türk öldü. Ne kadar oradaki sayımız? 300 bin. 12 Kıbrıslı Türk ölseydi bu ülkede muhalefet kafamıza yıkacaktı. Şu anda ayaktan tanı merkezinde anında 50 hastaya hitap edebilecek yoğun bakım ünitesi kurabilecek durumda. Ventilatörler geldi.

SERHAT İNCİRLİ: UBP GENEL SEKRETER YARDIMCISI KENAN ÖRGEN DİYOR Kİ, UBP’NİN İÇİŞLERİNE MÜDAHALE ETMEK SÖZ KONUSU OLMAZ VE BU KONUDA TABAN KENETLENDİ. KATILIR MISINIZ?

Ersan Saner: Yardımcımızın söylediğine nasıl katılmam.

Özersay durumu değerlendiriyor. UBP- HP gergin. Bu mu nokta? HP sizden Ünal Üstel’in kellesini istedi. Ya alırsın, ya bozulur mu dediler?

Dün Sayın Başbakanla birlikteydim. Böyle bir konu geçmedi. Ama dün Başbakanla görüştüğümde bu konunun Bakanlar kurulunun tamamen yarısını ilgilendirdiğini söyledim. Bunun değerlendirilmesi gerektiğini söyledim. 5’in de 2’si HP Bakanları. UBP’nin hiçbir siyasi gelişmeden çekincesi yok. yeni bir hükümet anlamında söylemiyorum.

SERHAT İNCİRLİ: HP İLE KOALİSYONA GİRMEK İÇİN BU PARTİNİN ESKİ GENEL BAŞKANI ALEYHİNE UBP EL KALDIRDI. AYNI ŞEYİ YAPAR MI?

Ersan Saner: UBP hükümeti eski başkanının kellesi alınsın diye uğraşmaz. Komitede çalışan bir arkadaşınız olarak, Sayın Başkanımızla sıkı bir iletişim içindeydim. UBP o- bu istedi diye bir şey yapması söz konusu değil. Milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılması da oyuncak olmaması gerekir. HP o dönemde dedi ki ben UBP ile kahve içmem dedi ama sonra bizimle hükümet kurdu. Soruyu tersinden sormak lazım.

Kahve içmek istemediğiniz bir partiyle hükümet kurmayı nasıl hazmedebildiniz?

Biz burada şu mesajı vermek zorundayız. Biz zor günlerde ülkeyi idare etme durumu var. Her türlü siyasi gelişmeye UBP hazır. Ben halk ile buluştuğumda siyasi rakiplerimiz bizi kolay kolay götüremediği için hep böyle siyasi gelişmeleri kullandığını ifade ettim ve korona UBP’yi korona götürür diye avuçlarını ovuşturmaya başlarlar dedim ama devam ettim ki düşünemediler ki korona UBP’yi götüremedi, UBP koronayı götürdü. Ertesi gün manşet oldum.

SERHAT İNCİRLİ: KKTC’NİN 2 NUMARALI FETÖ İMAMI YAKALANDI. TAKİP EDİYOR MUSUNUZ?

Ersan Saner: Bir bilgim yok.

Bu halk erken seçimi kaldırmayabilir ama kaçınılmaz der misiniz?

Şu an için öyle bir şey yok. Ortam görmüyorum. Bir olay yaşanmıştır, incir çekirdeğini doldurmayacak bir olay. Halkımızı saygıyla karşılıyorum. Bu konuda bir yönetimsel hata olabilir, bundan ders çıkarıp bundan sonra olmaması için katı davranmamız gerekir. Tır şoförlerini bilr Mersinde bırakırken böyle bir atlama olmamalı.

SERHAT İNCİRLİ: SEÇİM YASASINI DEĞİŞECEK MİSİNİZ?

Ersan Saner: Seçim yasası konusunda değişik partilerin değişik görüşleri vardır. Mahkememizin de bu seçim sistemi ile seçimlerin sonuçların çıkması konusunda net ifade edildi. Tüm bunlar siyasi partiler tarafından değerlendiriliyor. Bu tür yaklaşımlar ihtiyaç olursa değerlendirilebilir. KKTC 3 değişik seçeneği de denedi. Bence artık başkanlık sistemine geri dönmeli mi dönmemeli mi onu tartışması gerekir. Ben Ersan Saner olarak başkanlık sisteminin ülkemize daha uyumlu olabileceğine inanıyorum.

SERHAT İNCİRLİ: MARAŞ AÇILACAK VE TÜRKİYE’DEN 4 BÜYÜK ŞİRKET BİR ŞEYLER ALMIŞ. DUYDUNUZ MU?

Ersan Saner: Biz yıllarca Kıbrıs konusunda hep bir şeyleri uğraşarak başarmaya çalıştık. Güney komşumuz paylaşmak istemiyor. Biz tanınmış olsaydık, Rumlara haklarını verelim diyecektir. Onların da dünyada tanınmasını isteyecektik. Maraş’ın büyük kısmı Vakıf malı. Şu veya bu nedenle el değiştirmiş olabilir. Hukuk temelinde çalışma yapılmalı. Bence 4 şirkete değil dünyaya açmak lazım. Gelin yatırım yapın demek lazım.