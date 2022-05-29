“Özel okullar, dövizdeki artış oranından daha fazla zam yapıyor”

Barçın: 21 bin 816 KKTC vatandaşı emekçi çalışırken, 39 bin 379 yabancı işçi

Sosyal medya hesabından kayıtlı çalışan sayıları ve özel okul ücretlerine ilişkin veriler paylaşan Barçın, özel sektörde, Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında 21 bin 816 KKTC vatandaşı emekçi çalışırken, 39 bin 379 de vatandaş olmayan emekçinin çalıştığ bilgisini verdi.

Barçın, “Bu rakamlar bize, ülkemizdeki mesleki eğitimin planlanmasının önemini ve ivedilikle yurttaşlık yasasının neden güncellenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır dostlar” dedi.

“Özel okullar enflasyon ve dövizdeki artış oranından daha fazla zam yapıyor”

Özel okul ücretlerine de değinen Barçın, okulların ücretlerine hem enflasyon hem de döviz kurundaki yıllık değişim oranından daha fazla bir zam yaptığını belirterek, bu konuda yani artış oranının azami oranına yönelik yasa çıkarılmasının ivedilik arz ettiğini kaydetti.

Barçın, “Ayrıca çok büyük bir kesimin okul ücretlerini Haziran ayı içerisinde ödeyecek olmasına karşın İstatistik Kurumu’nun bu değişimi Eylül veya Ekim ayında enflasyona yansıtması da doğru olmayıp gerçek enflasyon oranının çıkmasını da engellemektedir. Umarım kurum bu sefer yine bu hatayı yapmaz” dedi.