Künye
Kıbrıs 33
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa'da fahişelik suçu!
Lefkoşa'da fahişelik suçu!
Spor eğitmeninden 15 yaşındaki kıza taciz iddiası
Spor eğitmeninden 15 yaşındaki kıza...
Çırılçıplak soyunup bağırıp çağırdı!
Çırılçıplak soyunup bağırıp çağırdı!
Ev değil uyuşturucu yuvası çıktı!
Operasyonla yakalandılar
Cezaevini boyladı
Cezaevini boyladı

“Özel okullar, dövizdeki artış oranından daha fazla zam yapıyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ekonomist Devrim Barçın, özel okulların enflasyon ve dövizdeki artıştan daha yüksek zamlar yaptığına dikkat çekerek, özel sektör çalışanları hakkında da rakamsal bilgiler paylaştı

29 Mayıs 2022 Pazar 14:03
0 Okunma
“Özel okullar, dövizdeki artış oranından daha fazla zam yapıyor”

Barçın: 21 bin 816 KKTC vatandaşı emekçi çalışırken, 39 bin 379 yabancı işçi

Sosyal medya hesabından kayıtlı çalışan sayıları ve özel okul ücretlerine ilişkin veriler paylaşan Barçın, özel sektörde, Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında 21 bin 816 KKTC vatandaşı emekçi çalışırken, 39 bin 379 de vatandaş olmayan emekçinin çalıştığ bilgisini verdi.

Barçın, “Bu rakamlar bize, ülkemizdeki mesleki eğitimin planlanmasının önemini ve ivedilikle yurttaşlık yasasının neden güncellenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır dostlar” dedi.

“Özel okullar enflasyon ve dövizdeki artış oranından daha fazla zam yapıyor”

Özel okul ücretlerine de değinen Barçın, okulların ücretlerine hem enflasyon hem de döviz kurundaki yıllık değişim oranından daha fazla bir zam yaptığını belirterek, bu konuda yani artış oranının azami oranına yönelik yasa çıkarılmasının ivedilik arz ettiğini kaydetti.

Barçın, “Ayrıca çok büyük bir kesimin okul ücretlerini Haziran ayı içerisinde ödeyecek olmasına karşın İstatistik Kurumu’nun bu değişimi Eylül veya Ekim ayında enflasyona yansıtması da doğru olmayıp gerçek enflasyon oranının çıkmasını da engellemektedir. Umarım kurum bu sefer yine bu hatayı yapmaz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiDevrim BarçınEnflasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis yarın toplanıyor
Meclis yarın toplanıyor
Çatalköy'de acı kayıp!
Çatalköy'de acı kayıp!
Üstel, Ataoğlu ve Arıklı yarın Ankara'ya gidiyor
Üstel, Ataoğlu ve Arıklı yarın Ankara'ya gidiyor










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim