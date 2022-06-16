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Özel okulların eğitim harçlarına müdahale hakkım yok!

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu özel okulların eğitim harçlarına yasal olarak müdahale haklarının olmadığını kendilerinin görevini devlet okullarında eğitim almak isteyenlere bu imkanı sağlamak olduğunu belirtti.

16 Haziran 2022 Perşembe 11:42
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Özel okulların eğitim harçlarına müdahale hakkım yok!
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BRT’de katıldığı ‘Sabah Haber’ programında konuşan Bakan Çavuşoğlu, 50-60 bin Türk Lirası’na denk gelen özel okul ücretlerine müdahale edilmesi yönünde talepler olduğunu, ancak kendilerinin böyle bir hakkı olmadığını ifade etti.

Çavuşoğlu, ‘Benim özel okulun fiyatını yükseltmeye veya düşürmeye bir yasal yetkim yoktur. Özel okullarla görüştüğümüzde onlar şunu diyor . ‘Benim sunduğum hizmetin karşılığı budur almak isterse gelsin ‘diyor. Benim görevim her öğrenciye eğitim hakkını sağlamaktır yani bu çocuklar özel bir okula gitmez ve devlete gelecek olursa ben onlara bir masa, bir sandalye bulmak zorundayım” dedi.

Bakan Çavuşoğlu devlet okullarında tam gün eğitime geçilme konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, “Tam gün hedefiyle çalışıyoruz ama altyapımızda, kafeteryalarımızda, okul binalarımızın yeterliliğinde sıkıntılarımız var . öğretmen sayısında yaklaşık yüzde 30-35 artış yapmam gerekir. Dolayısla devletin şu anda buna geçme konusunda sıkıntısı yavaş yavaş, bölge bölge. gelecek yıldan sonra bazı çalışmalar yapacağız” şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, öğretmenlerin yetenek ve birikimlerinden yararlanmak için yasada gerekli düzenlemeleri yapacaklarını da ifade etti.

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