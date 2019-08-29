Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
"Cep telefonları bilinenden üç kat fazla radyasyon yayıyor"
Cep'teki tehlike!
Epilepside yeni tedavi umudu
Epilepside yeni tedavi umudu
Uzayda işlenen ilk suç!
Uzayda işlenen ilk suç!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit konumda!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit...
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları saymakla bitmiyor
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları...

Özel Sektör Çalışanı Engellilere devlet desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yerel İş gücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü’nün kapsamını genişletiyor..

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:57
Özel Sektör Çalışanı Engellilere devlet desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu,  özel sektörde çalışacak engelli vatandaşların sosyal güvenlik yatırımlarının  48 ay süreyle devlet tarafından karşılanacağını açıkladı.

Sucuoğlu, 16 yaşından itibaren gençlerin yaz tatillerinde çalışmasını teşvik etmek için yeni projeler hazırladıklarını da belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Orhan Korhan, merkez tarafından teknolojik ve bilimsel açıdan dünya dinamiklerine uyum sağlamak hedefiyle hazırlanan Programlanabilir Akıllı Sistemlerin Tasarımı Projesi’nin hayata geçirilmesi konusunda Bakan Sucuoğlu’ndan destek istedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında, KKTC vatandaşlarına Teşvik Prim Fonu’ndan sosyal güvenlik desteği verildiğini anımsattı.

Tüzük kapsamının genişletilerek, özel sektörde çalışacak engelli vatandaşların sosyal güvenlik yatırımlarının da 48 ay süreyle devlet tarafından karşılanacağını açıklayan Sucuoğlu, 16 yaşından itibaren gençlerin yaz tatillerinde çalışmasını teşvik etmek için yeni projeler hazırladıklarını sözlerine ekledi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
özel Sektör
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uluçay: Çatışmanın bedelini hatırlayarak hareket edilmeli
Uluçay: Çatışmanın bedelini hatırlayarak hareket edilmeli
Toplumsal Dönüşüm Vakfı kuruldu
Toplumsal Dönüşüm Vakfı kuruldu
Denktaş: Tarihi şanlı Türk milleti büyük zaferi kazandı
Denktaş: Tarihi şanlı Türk milleti büyük zaferi kazandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim