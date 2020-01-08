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“Özel sektör çalışanları da insan…”

TDP Milletvekili, Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, kötü hava koşulları nedeniyle ‘kamuya idari izin’ kararına tepki gösterdi, ‘özel sektör çalışanlarını’ da hatırlattı.Kaynak: “Özel sektör çalışanları da insan, onların da aileleri var…”

08 Ocak 2020 Çarşamba 17:13
“Özel sektör çalışanları da insan…”

TDP Milletvekili, Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, kötü hava koşulları nedeniyle ‘kamuya idari izin’ kararına tepki gösterdi, ‘özel sektör çalışanlarını’ da hatırlattı.

Çeler’in paylaşımı şöyle:

“Biraz vicdan ve cesaret gösterip o bakanlar kurulundan bizim dönemi aratmamak adına, bu memlekette özel sektör çalışanlarının da olduğunu bir kez daha hatırlamak, onların da insan, aileleri ve aynı yolları kullandığını düşünüp, memur/özel ayrımı yapılmaması içinde, ÖZEL SEKTÖR de zorunlu tatil kararına niçin imza atmazsınız?

Zaten bu havada kim alışveriş yapacak, kim üretim yapacak ya da dağıtım? Yapacağınız tek şey sirküle imza ile kararı değiştirmektir!”

Anahtar Kelimeler:
Zeki çeler
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Hüseyin deniz 2020-01-08 17:53:09

Evet doğru çook haklısınız bakanım . biraz insana değer biraz

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ah be bakanım 2020-01-08 20:26:47

SAYIN BAKANIM SEN BASTA IKEN COK UHRASTIN OZEL SEKTORE PARA CIKARASIN AMA SENI DINLEMEDILER CUNKU SIMDIKI HUKUMET O PARAYI COKTAN YEDI DAHA VAR ISE ONLARI YIYCEKLER

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