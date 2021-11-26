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Özel sektör çalışanlarına hayat pahalılığı verilmeli!

KTAMS hükümetin açıkladığı 4 maddelik tedbirler paketinin halkın yoksullaşmasını ve enflasyon karşısında ezilmesini önlemek açısından yetersiz olduğunu belirterek bazı önerilerde bulundu.

26 Kasım 2021 Cuma 14:16
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Özel sektör çalışanlarına hayat pahalılığı verilmeli!
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin “geçici tedbirler yerine” gerçekten halkı rahatlatacak tedbirler alması gerektiğini belirterek, özellikle gıda, sağlık ve eğitimde pahalılığı önleyici tedbirler alınması   çerçevesinde  gümrüklerde kur sabitlemesine gidilmesi gerektiğini kaydetti.

Özel sektör çalışanlarına da hayat pahalılığı ödeneği verilmesi için yasal düzenleme yapılması gerektiğini ifade eden Bengihan diğer önerilerini şöyle sıraladı;

“Asgari ücret belirlenirken hiçbir şekilde açlık sınırı altında olmayacak şeklinde yasal düzenleme yapılmalı.

Servet vergisi uygulaması dahil, adaletli bir vergi sistemi oluşturulmalı.

Fırsatçı bazı tüccarların fahiş fiyat uygulamalarına karşı denetim yapılmalı.

Bazı sektörlere uygulanan teşfikler durdurulmalı, muafiyetler kaldırılmalıdır.

Kaynakların kullanımında azami verimlilik esas olmalıdır. Bu bağlamda üçlü kararname ile yapılan atmalar durdurulmalı, zorunlu olmadıkça kamuya istihdam yapılmamalı, acil ihtiyaç olması halinde yapılacak işçi istihdamları da bağımsız bir organ tarafından yapılmalı. Döviz kredisi olanların taksit miktarları  kişilerin ödeme gücünü aşmayacak şekilde düzenleme yapılmalı.”                                         

Türk lirasında meydana gelen değer kaybı nedeniyle zaten zor durumda olan halkın   ekonomik olarak “resmen felaketi” yaşadığını belirten Bengihan, “Hükümetin açıklamış olduğu dört maddelik tedbirler paketi maalesef halkın yoksullaşmasını, enflasyon karşısında ezilmesini  önleme açısından  çok yetersizdir. Böylesi zor bir dönemde başta dar ve sabit gelirli kesimler olmak üzere halkın geniş kesimlerini kapsayıcı ve daha uzun süreli tedbirlerin alınması  gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

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