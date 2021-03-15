Kamuda örgütlü 4 sendika özel sektör çalışanlarına destek vermek amacıyla bugün 2 saatlik genel grev yaptı.

Sendikalar 11:00’de Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan burada yaptığı açıklamada, birçok işyeri kapatılırken ve birçok vatandaş işsiz kalırken hükümetin hiçbir şey yapmadığını savundu.

Bin 500 TL’lik destekler ne oldu?

Hükümetin özel sektör çalışanlarına bin 500 TL destek ödemesi yapacağını açıkladığını hatırlatan Bengihan ülkenin 5’te birinin bu destek için başvurduğunu belirterek bu sayının özel sektördeki vahamiyeti ortaya koyduğunu belirtti. Bengihan devamla ‘ Mart başında ödenecek denen destekler ayın ortası oldu hala ödenmedi. Bu paralar nerede” diye sordu.

İnsanlar et alamıyor!

Pandemi sürecinde temel tüketim maddelerinde fahiş fiyat artışları olduğunu da sözlerine ekleyen Bengihan, ‘kuzu etinin kilosu 130 TL oldu. İnsanlar evine, çocuklarına et götüremiyor. Özel sektör çalışanlarının çoğu, kasapların önünden sadece geçip gidiyor. Hani, hükümet nasıl insanını düşünüyor? Neden bunlara müdahale etmiyor?’ diye sordu.

Özel sektör darbe üstüne darbe yedi

Begihan sözlerine şöyle devam etti:

“Özel sektör çalışanı zeytin-ekmeğe muhtaç bırakıldı. İnsanlar ilk olarak pandemiden darbe yedi. Ardından ekonomik kriz vurdu. İyice dağılan özel sektör çalışanına bir de kötü niyetli tüccar darbe vurdu en son darbeyi de tüm bunlara göz yuman ve kendi vatandaşını savunmayan hükümet vurdu.”