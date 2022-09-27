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Özel Sektör Vinç İşletmecileri Gazimağusa Limanı’nda eylem yapıyor

27 Eylül 2022 Salı 12:23
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Özel Sektör Vinç İşletmecileri Gazimağusa Limanı’nda eylem yapıyor



Gazimağusa Limanı’nda hizmet veren Özel Sektör Vinç İşletmecileri Gazimağusa Limanı’nda yaşanan son gelişmelere ilişkin basın açıklamasında bulundu.

Avukat Şefik Aşçıoğluları, limanda özelleştirmeye gidilmesi halinde Özel Sektör Vinç İşletmecilerinın mağdur edileceğini öne sürdü.

Aşçıoğluları, Gazimağysa Limanı’nın ülkenin büyük ölçúde ithalat ve ihracatini sağlandığı nokta olduğuna işaret ederek, limanın özelleştirilmesiyle bazı kesimleri saf dışı bırakılacağını iddia etti.

İşletmeciler adıma konuşan Yıltan Özkıraç da “biz üzüm yemek peşindeyiz, bağcı dövmek değil. Vinç sahipleri bu eylemden memnun değil” dedi…

40 yıldır kazandıkları sermayeyi ekipmana yatırdıklarına değinen Özkîraç, “Ekipmanları ya hurdaya atarız ya da yok pahasina satariz. Bizim talebimiz sadece dinlenmek” şeklinde konuştu.

Eyleme destek belirten Gemi Acenteleri Birliği Başkanı Vargın Varer de açılan ihaleye sadece belli grupların girebileceğini savunarak, daha şeffaf ve daha rekabetçi ihale şartlarının ortaya konulmasını istedi.

Özel Sektor Vinç İsletmecileri 2 gün boyunca Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü’nde hizmet vermeyecek.

BRT

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