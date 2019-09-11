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Özel Sektörde Engelli İstihdamına Devlet Desteği

Sucuoğlu, özel sektörde istihdam edilecek engelli vatandaşların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarının 4 yıl boyunca fondan ödeneceğini açıkladı. 

11 Eylül 2019 Çarşamba 13:41
Özel Sektörde Engelli İstihdamına Devlet Desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, özel sektörde istihdam edilecek engelli vatandaşların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarının 4 yıl boyunca fondan ödeneceğini açıkladı.  Engellilere asgari ücretin yüzde 80’i kadar ilave ödeme de yapılacağını, bunun da fondan karşılanacağını kaydeden Sucuoğlu, hedefin özel sektörde engelli istihdamını teşvik etmek olduğunu belirtti.

Çalışma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi (Değişiklik No:2) Tüzük Tasarısı, Bakanlar Kurulu’nda görüşülerek onaylandı. 

Bakan Sucuoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, tasarıya ve Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası’na işaret ederek, engellileri istihdam eden işverenlere sosyal güvenlik yatırımlarının tamamı kadar teşvik verileceğini kaydetti. Çalışma Bakanı, işverenleri, engellileri istihdam etmeye teşvik etmeyi hedeflediklerini söyledi.

İstihdam edilen engellilere maaştan ayrı ilave ücret desteği verileceğini kaydeden Bakan Sucuoğlu, engellileri çalışma hayatına girme konusunda yüreklendirmek istediklerini ifade etti.

Faiz Sucuoğlu, bu uygulamanın Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı önerisiyle hayata geçtiğini de belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Faiz Sucuoğluözel Sektör
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