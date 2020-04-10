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Özel Sektöre Destekte Son Karar Bugün

Çalışanlara iki ay boyunca 1500 TL ödeme yapılacak

10 Nisan 2020 Cuma 10:09
2698 Okunma
Özel Sektöre Destekte Son Karar Bugün

Kudret Özersay, faaliyetleri duran özel işyerlerinde çalışanlara Yerel İşgücünü Destekleme Fonu'ndan istihdam destek ödemesi konusunda aldıkları kararın detaylarını da bugün görüştüklerini, bu durumdaki çalışanlara iki ay boyunca 1500 TL ödeme yapılacağını,  kapsam ve şartları ele aldıklarını anlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı çalışmanın Bakanlar Kurulu ile paylaşıldığını, sonuçlandırılması gereken birkaç husus olduğu için son noktanın bugün toplanacak Bakanlar Kurulu'nda konulacağını bildiren Özersay, konunun dün son noktaya getirilemediğini ifade etti.

Koronavirüs salgını döneminde ülkeye gelemeyen öğrencilere iki ay boyunca 1700 TL destek kararı da aldıklarını kaydeden Özersay, burs kriterlerini yerine getiremeyen öğrencilerin de bu katkıdan yararlanacağını bildirdi.

Özersay, aldıkları bir başka karar uyarınca Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı ekiplerinin bir araya gelerek, eğer bir haftanın sonunda belli bazı sektörler açılacaksa hangi sektörün hangi kurallar çerçevesinde nasıl açılacağını değerlendireceğini ve bu çalışmanın da önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Kudret Özersayözel Sektör
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Ezgi 2020-04-10 10:57:35

Bazı işyerleri açık durumda az personelle çalışıyor çalışan personeli ödenecek ya çalışmayan personel ne olacak şirket acık görünüyor diye onca çalışan 1.500 TL DEN yararlanamayacak mı?

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vatandas 2020-04-10 12:08:30

HOTEL CALISANLARI 90 GUN ODENEKSIZ IZINE CIKARDILAR PARAMIZ BITTI NASIL GECINECEGIZ DEVLET BIR AN ONCE CARE BULUP ODEME YAPMALI

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