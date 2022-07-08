Özel sektörlüye “aç kal” deniyor!

Derin bir ekonomik kriz yaşanıyor.. Bu krizi iliklerine kadar hisseden kısım sadece asgari ücretli çalışanlar..

Ya da asgari ücretin bir tık üstünde kazanan insanlar..

Çünkü sistem zengini daha da zengin yapmaya devam ediyor!..

Kamu çalışanı en azından hayat standardını koruyabilecek argümana, yani; hayat pahalılığı ödeneğini alma hakkına sahip..

Ama özel sektörlü yaşam ile ölüm arasındaki ince çizgide seyrediyor..

Oysa nasıl ki kamuda çalışana yüzde 56 hayat pahalılığı ödeniyorsa, özel sektör çalışanlarına da ayni oranda bu ödeneğin verilmesi gerekmez mi?

Aksi durumda adaletsizliğin en büyüğü değil mi yapılan!

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Açlık sınırı ile çalışmayı devlet yapmıyor, işine gelmiyor belki ama sağolsun KTAMS yapıyor.

Son yapılan açlık sınırı araştırmasının sonuçlarına göre açlık sınırı 9 bin 46 TL..

Yani sadece 3 öğün yemek için bu rakama ihtiyaç var.

Devleti yönetenler, Başbakan Ünal Üstel, Çalışma Bakanı Hasan Taçoy bunu biliyor, iş veren çevreleri de biliyor… Bunu bile bile yeni asgari ücreti belirlemek için toplantıya giriyorlar ve belirlenen rakam 8 bin 600 TL!..

İlgili Bakan bile isteye kendi vatandaşına “aç yaşa” diyor…

“Nasıl geçineceksen geçin” mesajı veriyor!

Aç kalan insan ne yapar peki?

Ya çalacak, ya bu ülkeden kaçacak ya da Allah korusun intihara yönelecek!

Çoluğu çocuğu olan bir baba, evine ekmek götüremeyecek durumda ise ne yapacak başka ha, ne?

Mahkemelerde alacak verecek, hırsızlık, dolandırıcılık davaları artmıyor mu?

Artıyor, nedeni açık değil mi?

Gayet açık bence.. İşte rakamlar zaten nedeni ortaya koyuyor!

Buna rağmen açlık sınırı altında asgari ücret açıklamak kendi vatandaşını açlıkla ölüme itmektir.. Bunun başka bir tarifi yoktur!

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Konuya bir de işveren bakış açısıyla yaklaşalım..

8 bin 600 TL çalışan için “evet yetersizdir” ama bir çok küçük işletme için de yüksektir!

3 çalışanı olan biri için 35 bin TL masraf demektir..

İş yerini kapatmak istemeyen iş veren ilk olarak fazla gördüğü personelini işten çıkaracaktır.. İşte bu büyük bir tehlikedir.

Devlet işçisini ödeyemeyecek durumdaki işverene “ne istersen yap” diyemez, diyememeli!

İşten çıkışların artması, zaten enkaz durumdaki Sosyal S igortalar Fonu’nu daha da sıkıntıya sokar. Prim toplayamaz, işsizlik parası ödemek zorunda kalır.. Bu da büyük bir maddi külfettir!

İşte eğer devlet yönettiğinizi iddia ediyorsanız tüm bu gerçeklikleri göz önünde bulundurarak kararlar üretmelisiniz..

Devlet teşvik sistemlerini gözden geçirmelidir..

Küçük esnaf desteklenmeli, işsizliğe mahal verilmemelidir.

Sadece “borçlanın” demekle ekonomik çarkların dönmeyeceği artık aşikardır!

Özetle Devlet bir asgari ücret belirledi ama bunu yaparken özel sektör çalışanına “aç kal”, küçük işletmelere de “ne halin varsa gör” mesajı verdi..

Yazık oldu…