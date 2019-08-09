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Özel yat izinleri neye göre veriliyor?

Girne Turizm Limanında dün yaşanan gemi kazası gündemini koruyor.

09 Ağustos 2019 Cuma 13:56
Özel yat izinleri neye göre veriliyor?

Liman içerisinde bulunan özel yatlara çıkarma gemisinin çarpması bölgede paniğe neden oldu.

İZİNLER NEYE GÖRE VERİLDİ

Girne Turizm Limanında konuşlanan özel yatlar askeri bölgeden 200 metre uzakta bulunması gerekirken askeri bölgenin içine kadar yerleşti. Kaza sonrasında ise bazi soru işaretleri ortaya çıktı. Sahil Güvenlik Komutanlığının da bulunduğu noktada özel yatların konuşlanması ve bu yatların askeri birlik içerisine kadar girmesi izinlerin nasıl ve neye göre verildiği sorusunu ortaya çıkartıyor. Askeri bölgeden 200 metre uzakta bulunması gereken yatların askerin içine kadar girmesi yaşanan kazanın tekrardan yaşanmasına neden olabilir.

TEHLİKENİN BOYUTU BÜYÜK

Öte yandan yatlara ulaşım icin kurulan yüzer iskeleler de bölgede ciddi bir tehlike yaratıyor. Yüzer iskelelerin iletken maddeden yapılmış olması ve üzerinde elektrik hatlarının bulunması insan hayatını tehlikeye atıyor. olası bir kaçak anında iskeleden denize ulaşan elektrik akımı bölgede denizi kullanan insanlar için büyük risk taşıyor.
KIBRISMANŞET
 

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Özel Yat Izinleri
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