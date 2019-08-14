Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Tiyatro Bölümünün, Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dalları özel yetenek sınavı ile öğrenci alacağı bildirildi.

YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yetenek sınavları 10-11 Eylül – Salı – Çarşamba günleri sabah saat 10.00’da YDÜ Sahne Sanatları Fakültesinde (Tıp Fakültesi 4.kat) yapılacak.

Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dallarına girmek isteyen TC yurttaşı adaylar bulundukları illerdeki Yakın Doğu Üniversitesi Temsilciliklerine veya sınav tarihine kadar YDÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı / SSF Bölüm Başkanlığına, başvuru yaparak Özel Yetenek Sınavları için ön kayıt yaptırabilecek.

KKTC yurttaşı adaylar ise sınav kayıtlarını, sınavın yapılacağı 10 Eylül tarihine kadar YDÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığıveya SSF Bölüm Başkanlığına müracaat ederek yapabilecek.



YETENEK SINAVLARINDA NELERE DİKKAT EDİLECEK

Tüm sınavlar 2 aşamada gerçekleştirilecek.

“Oyunculuk” sınavında birinci aşamada, öğrenci adayından 2 adet tirat ve 1 adet şiir istenecek. İkinci, aşamada ise öğrenci adayının piyano eşliğindeses-kulak ve ritim duygusuna bakılacak.

Oyuncu adaylarının 23 yaşını aşmamış olması ve anadilinin Türkçe olması gerekiyor.

“Dramatik Yazarlık” sınavında ise, birinci aşamada öğrenci adayından verilecek konular üzerinden kompozisyon yazması istenecek.

İkinci aşamada ise, adaylara verilecek konular üzerinden kompozisyon yazmaları ve yazacakları kompozisyonların anlatım biçimleri,yaratıcılıkları ve fantazileri öncelikle değerlendirilecek.

Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı lisans programının aktif olabilmesi için en az 4 öğrenci adayının sınavlarda başarılı olması gerekiyor.

Dramatik Yazarlık adaylarında yaş sınırı aranmayacak.

Her iki Anasanat Dalı Özel Yetenek Sınavlarını kazanan adaylar 4 yıl boyunca %50 burslu okuma şansını elde edecek.

YETENEK SINAVI TARİH VE YERLERİ

Her iki Anasanat Dalı Özel Yetenek Sınav Tarihleri, 10 – Eylülsabah saat 10.00’da YDÜ Sahne Sanatları Fakültesinde (Tıp Fakültesi 4. kat)yapılacak.

Öğrenci adaylarının sınav saatinden 1 saat önce sınav yerinde hazır olmaları gerekiyor.

(BRT/MAIL)