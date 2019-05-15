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Özer Berkem bugün son yolculuğuna uğurlanıyor

15 Mayıs 2019 Çarşamba 08:44
Özer Berkem bugün son yolculuğuna uğurlanıyor
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BRT’nin kurumsallaşmasında çok büyük emeği olan eski Müdürlerimizden Özer Berkem, tutulduğu hastalıktan kurtulamayarak dün sabah hayatını kaybetti.

80 yaşında hayata veda eden, Türk Mukavemet Teşkilatında Kıbrıs Türkünün varlık mücadelesinde yer alan Özer Berkem, BRT’nin çok sesliliğe geçişinin planlayıcıları arasındaydı.

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BRT’nin Kıbrıs Türkünün sesi ve kulağı olması için canla başla çalışan ve Kurum kimliğine bürünmesinden sonra ilk Müdürü olan Özer Berkem’in ölümü büyük üzüntü yarattı.

Yıllarca Müdürlük görevinde bulunan ve BRT’nin bugünkü konuma gelmesinde proje ve planlamaları ile büyük emeği olan Özer Berkem için bugün BRT’de saat 10.30’da tören düzenlenecek.

Özer Berkem, bugün İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığında toprağa verilecek.

15 Temmuz 1984-6 Eylül 1989 yılları arasında BRTK Müdürülüğü yapan Özer Berkem, 16 Kasım 1939 yılında dünyaya geldi. BRT’de birçok görevi başarı ile yerine getiren Özer Berkem,evli ve iki kızından dört torun sahibiydi. (BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Özer Berkem
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