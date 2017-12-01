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Özerdem, gözyaşlarıyla uğurlandı

Geçirdiği safra ameliyatı sonrasında komaya girerek 63 yaşında hayatını kaybeden Zehra Paralik Özerdem, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

01 Aralık 2017 Cuma 10:56
Özerdem, gözyaşlarıyla uğurlandı
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Halkın Sesi'nde yer alan habere göre, Geçirdiği safra ameliyatı sonrasında komaya girerek Salı gecesi hayatını kaybeden Zehra Paralik Özerdem, dün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Beklenmedik bir zamanda hayatını kaybeden Zehra Paralik Özerdem dün gözyaşları ve feryatlar arasında toprağa verildi.

Özerdem’in cenazesi dün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip defnedilirken, cenazeye aile yakınları, dostları ve siyaset camiasından yüzlerce kişi katıldı.

Cenazeye katılan vatandaşlar Özerdem’in zamansız hayatını kaybetmesinin şokunu ve acısını yaşarken, yakınları ayakta durmakta zorlandı.

Ülkemizin tanınmış diş doktorlarından olan Dt. Öner Özerdem’in eşi olan 63 yaşındaki Zehra Paralik Özerdem geçtiğimiz hafta sonu geçirdiği safra kesesinden taş alma operasyonu sonrasında vücudunda oluşan enfeksiyon nedeniyle komaya girmiş ve tüm müdahalelere karşın Salı gecesi hayatını kaybetmişti.

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