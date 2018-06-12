Özersay: "27 yeter sayısı olmasına rağmen Genel Kurul toplanmadı"

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 2 gündür yeterli milletvekili sayısının olmasına rağmen, nisap yetersizliği yaşanması nedeniyle Meclis Genel Kurulu’nun toplanamamasını eleştirdi.

Kudret Özersay sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Meclis Genel Kurulu’nun 26 vekille açılabildiğini anımsatarak, bunun için de illaki hükümet kanadı vekillerinin değil, herhangi 26 vekilin yeterli olduğuna dikkati çekti.

Özersay, dün Meclis’te 42 vekil bulunmasına karşın, muhalefet milletvekillerinin Genel Kurul salonuna gelmemesi nedeniyle Meclis’in toplanamadığını belirtti.

Bakan Özersay, bugün ise Meclis’te toplamda 27 milletvekili olduğunu belirterek, yeter sayının yine mevcut olmasına rağmen, Genel Kurul toplantısının yapılmamasını eleştirdi.

Özersay, “Muhalefet milletvekilleri Meclis’e geldi ama salona girmedi! Dışarıdan kapının üzerindeki cam pencereden sadece içeriye baktı, girmedi. Neden mi? Meclis toplanamasın diye. Karmaşık mı? Hiç değil bence. Çok açık ve de net…”ifadelerini kullandı.