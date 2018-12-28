Özersay: 300 bin TL’lik katkı payını bağışlıyoruz

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KIBRIS TV’de Hasan Hastürer’in hazırlayıp sunduğu “Hasan Hastürer ile Bugün” programına konuk olarak, birbirinden ilginç konularda açıklamalar yaptı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Ciklos’ta bir takım hataların kesin olduğunu, CAS raporunun yakında açıklanacağını, 2019’da elektrikte çoklu tarifeye geçileceğini açıkladı ve başkanı olduğu partisi HP’nin de partilere yapılan katkı payını hayır amaçlı olarak bağışlayacağını söyledi.

Kudret Özersay, başkanı olduğu Halkın Partisi’nin (HP) 2019 yılında siyasi partilere yapılacak katkı payının 100 bin TL’sini sel mağdurları için yardım kampanyasına bağışladığını, diğer 200 bin TL’nin de yine hayır amaçlı bir kuruma bağışlanacağını açıkladı.

Özersay, “Başkanı olduğum Halkın Partisi, 2019’da siyasi partilere verilen ilave katkı payının hiçbir kısmını kullanmayacak ve tamamını bağışlayacak. 100 bin TL’si sel mağdurları için yardım kampanyasına bağışlandı. Geriye kalan 200 bin TL’yi de bağışlayacağız” ifadelerini kullandı.

Dört gencin hayatını kaybettiği Ciklos’taki yolla ilgili de konuşan Özersay, bir takım hataların kesin olduğunu belirterek, “Derenin yatağının değiştirilmesi ve derenin normal akışının önüne yapılmaması gereken şeylerin yapılmasının tespitini yaptırdık. O anlamda buna izin veren ve bunu yapanlarla ilgili sorumlu tutma şeklinde bir yaklaşım ortaya koyacağız” diye konuştu.

“Artık, yeni yolsuzluk dosyaları eklenmiyor”

Yolsuzluk ve usulsüzlük konularına değinen Özersay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçen hükümet ve ondan önceki hükümet döneminde, basına her iki günde bir usulsüzlük, yolsuzluk ve kıyak haberleri çıkardı. Bu durdu. Yeni yolsuzluk dosyaları eklenmiyor. Bu önemli bir şeydir. Bunun durması tabii ki bir çabayla ilgilidir. Sürekli mahkemelerden dönen Bakanlar Kurulu kararları, Bakanlar Kurulu’nun kendi iptal ettiği kararlar, bir yığın kıyak ve rant meselesi söz konusuydu. Ayrıca seçim sürecinde dağıtılan ‘T’ izinleri ve arazilerin durmuş olması önemli bir mesafe kat edildiğini gösteriyor. Ayrıca nefesimizi enselerinde hissediyorlar. Polis bağlamında da, Başsavcı bağlamında da…”

“CAS’ı kim ve nasıl batırdı?”

Devletin pek çok kurumunun kötü yönetimle batırıldığını kaydeden Özersay, CAS ile ilgili bir raporun hazırlandığını ve yakında kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Özersay, “CAS’ı kimin ve nasıl batırdığını herkes bilecek. Onlarca kişinin ihtiyaç olmamasına rağmen CAS’a istihdam edilmesinin sadece siyasi olarak değil, diğer açılardan da sorumluluğunu üstlenmek zorundadırlar” dedi.

“Elektrikte çoklu tarifeye geçiliyor”

Türkiye’de ve başka ülkelerde olduğu gibi 2019 Ocak ayında elektrikte çoklu tarifeye geçileceğini belirten Özersay, “örneğin gece yarısından sonra belli başlı cihazları kullan, çok daha ucuza elektrik kullan. Bu sisteme geçmek mümkün... Elektrikteki pahallılığa bir nebze katkısı olacak” şeklinde konuştu.