Özersay açıkladı: Bu gece yarısından sonra kısmi sokağa çıkma yasağı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bu akşam gece yarısından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağının yürürlüğe gireceğini, ama markete, eczaneye, benzinciye, hastaneye, bankaya gidilebileceğini belirtti.
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bu akşam gece yarısından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağının yürürlüğe gireceğini, ama bu yasak devam ederken markete, eczaneye, benzinciye, hastaneye, bankaya gitmeye devam edilebileceğini vurguladı.
Bu çerçevede bazı özel ve kamu kurumlarının bugüne kadar aldıkları tedbirlerde olduğu gibi, çalışmalarına devam edebileceğini belirten Özersay, “Misafirlik, ev ziyareti, gezme tozma, piknik, antrenman ve dahası yasak olacak, polis bu yasağa uymayanlar hakkında işlem başlatabilecek, tutuklayabilecek, karakola götürebilecek” ifadelerine yer verdi.
Niye bunaltma diye algılıyorsunuz. En başından beri alınması gereken karardır. İtalyayı görün. Tüm önlemlere rağmen eğitimli saydığımız toplumumuzun bir kısmı sağda solda toplanıyor. Kendiniz için değil ama çevreniz için dikkatli olmak zorundasınız. Salgını en kolay atlatabilecek toplumlardan birisiyiz. Ancak bir başlarsa en az imkanları olan toplumlardan biriyiz de. Lütfen yakınlarımızın hatırı için kendimize dikkat edelim.
İyice saçmalıyorsunuz .. İnsanları bunaltmayın !
Bre dravullo sen hangi kafadasin be gerizekali ahmak en dogru garar bu salakBeğen (0) Beğenmedim! (0)
Aynen insanları bunaltmayın ! neyin kafasındasın arkadaşım sen ölüp gidiceksin başkasını yanında götürme bari. Otur evinde.Beğen (4) Beğenmedim! (3)
Doğru bir karar tebrik ederim
OH BE EN SONUNDA GEC KALINMIS OLSADA DOGRU KARAR VERILDI
OTURUN OTURDUGUNUZ YERDE MILLETIN HAYATI ILE OYNAMAYIN ZEVK YAPACAKSINIZ DIYE
COK CALISIRSINIZ EVDE OTURAMIYORUZ TELEVIZYON SEYREDEMIYORUZ DINLENEMIYORUZ DIYE SIKAYET EDERSINIZ SIMDIDE EVDE OTUR DERLER YOK DISARI CIKICAZ EVDE OTURMAK ISTEMIYORUZ SIKILIYORUZ DERSINIZ
Iyi de bunu nasil denetleyecekler? Polis her durudrdugunda markete gidiyorum deyip gecebilirsin yani. Kimin nereye gittigni nerden bilecekler?
65 yaş üstü için mi?
Kendi oto kontrolunu saglayamayan insanlara yasak koysan ne fayda bu sefer bu insanlar gezme dolasma yerine marketlere gelecek ve yine buralarda yogunluk olup kapali alan icerisinde daha buyuk risk teskil edecek bu durum...bir karar alinirken sonuclarinin ne olacagini on goremezmi bu karar vericiler...masAllah bir cok vatandasimiz gezme dolasma niyetine coluk cocuk marketlere dolar bu sefer hepten dolusacak millet marketelere gezme dolasma eglenme niyetine...bir karar alinirken sonuclari neleri doguracak diye ongorulu bir arkadas yokmu bakanlar kurulunda...en azindan bu gereksiz kalabalik olusunca riski artacak yerler icinde bir duzenleme getirsin...
Bu kararin alinmasini desteklemem ragmen son7clarinin neler olabilecegi hakkinda hic bir onlem alinmadigi fikrindeyim...bu karardan sonra butun millet marketlere gezme dolasma niyetinde coluk cocuk cikip gelecek ve kapali ortamda daha fazla risk teskil edecek kanisindayim...bu karari almadan once bu ve bunun gibi kapali ortamlar ile ilgili kisi sayisi sinirlandirlmasi gerekirken bunu yapmadan bu karari almak son derece yanlis ve halkimiz icin risk tasiyan bir unsur olacaktir