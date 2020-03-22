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Özersay açıkladı: Bu gece yarısından sonra kısmi sokağa çıkma yasağı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bu akşam gece yarısından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağının yürürlüğe gireceğini, ama markete, eczaneye, benzinciye, hastaneye, bankaya gidilebileceğini belirtti.

22 Mart 2020 Pazar 18:22
8997 Okunma
Özersay açıkladı: Bu gece yarısından sonra kısmi sokağa çıkma yasağı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bu akşam gece yarısından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağının yürürlüğe gireceğini, ama markete, eczaneye, benzinciye, hastaneye, bankaya gidilebileceğini belirtti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bu akşam gece yarısından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağının yürürlüğe gireceğini, ama bu yasak devam ederken markete, eczaneye, benzinciye, hastaneye, bankaya gitmeye devam edilebileceğini vurguladı.

Bu çerçevede bazı özel ve kamu kurumlarının bugüne kadar aldıkları tedbirlerde olduğu gibi, çalışmalarına devam edebileceğini belirten Özersay, “Misafirlik, ev ziyareti, gezme tozma, piknik, antrenman ve dahası yasak olacak, polis bu yasağa uymayanlar hakkında işlem başlatabilecek, tutuklayabilecek, karakola götürebilecek” ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsKudret Özersay
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...YORUM 2020-03-22 18:39:08

Niye bunaltma diye algılıyorsunuz. En başından beri alınması gereken karardır. İtalyayı görün. Tüm önlemlere rağmen eğitimli saydığımız toplumumuzun bir kısmı sağda solda toplanıyor. Kendiniz için değil ama çevreniz için dikkatli olmak zorundasınız. Salgını en kolay atlatabilecek toplumlardan birisiyiz. Ancak bir başlarsa en az imkanları olan toplumlardan biriyiz de. Lütfen yakınlarımızın hatırı için kendimize dikkat edelim.

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HALK 2020-03-22 18:31:42

İyice saçmalıyorsunuz .. İnsanları bunaltmayın !

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Misafir Avatar
Cenk 2020-03-22 21:38:33 @HALK

Bre dravullo sen hangi kafadasin be gerizekali ahmak en dogru garar bu salak

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Misafir Avatar
Zeki halk 2020-03-22 18:38:08 @HALK

Aynen insanları bunaltmayın ! neyin kafasındasın arkadaşım sen ölüp gidiceksin başkasını yanında götürme bari. Otur evinde.

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can 2020-03-22 18:37:11

Doğru bir karar tebrik ederim

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OMER FARUK NIGDELI 2020-03-22 18:46:57

OH BE EN SONUNDA GEC KALINMIS OLSADA DOGRU KARAR VERILDI
OTURUN OTURDUGUNUZ YERDE MILLETIN HAYATI ILE OYNAMAYIN ZEVK YAPACAKSINIZ DIYE
COK CALISIRSINIZ EVDE OTURAMIYORUZ TELEVIZYON SEYREDEMIYORUZ DINLENEMIYORUZ DIYE SIKAYET EDERSINIZ SIMDIDE EVDE OTUR DERLER YOK DISARI CIKICAZ EVDE OTURMAK ISTEMIYORUZ SIKILIYORUZ DERSINIZ

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Evdeki hesap. 2020-03-22 18:57:52

Iyi de bunu nasil denetleyecekler? Polis her durudrdugunda markete gidiyorum deyip gecebilirsin yani. Kimin nereye gittigni nerden bilecekler?

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çndksiqdk 2020-03-22 19:33:13

65 yaş üstü için mi?

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Sagduyu 2020-03-22 18:36:37

Kendi oto kontrolunu saglayamayan insanlara yasak koysan ne fayda bu sefer bu insanlar gezme dolasma yerine marketlere gelecek ve yine buralarda yogunluk olup kapali alan icerisinde daha buyuk risk teskil edecek bu durum...bir karar alinirken sonuclarinin ne olacagini on goremezmi bu karar vericiler...masAllah bir cok vatandasimiz gezme dolasma niyetine coluk cocuk marketlere dolar bu sefer hepten dolusacak millet marketelere gezme dolasma eglenme niyetine...bir karar alinirken sonuclari neleri doguracak diye ongorulu bir arkadas yokmu bakanlar kurulunda...en azindan bu gereksiz kalabalik olusunca riski artacak yerler icinde bir duzenleme getirsin...

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Cok eksik 2020-03-22 18:44:09

Bu kararin alinmasini desteklemem ragmen son7clarinin neler olabilecegi hakkinda hic bir onlem alinmadigi fikrindeyim...bu karardan sonra butun millet marketlere gezme dolasma niyetinde coluk cocuk cikip gelecek ve kapali ortamda daha fazla risk teskil edecek kanisindayim...bu karari almadan once bu ve bunun gibi kapali ortamlar ile ilgili kisi sayisi sinirlandirlmasi gerekirken bunu yapmadan bu karari almak son derece yanlis ve halkimiz icin risk tasiyan bir unsur olacaktir

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