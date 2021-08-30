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Özersay acil durum çağrısı yaptı.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 22:17
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Özersay acil durum çağrısı yaptı.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay' acil durum çağrısı yaptı.

Özersay'ın paylaşımı şöyle ;

Cumhurbaşkanlığı kıyılarımıza yaklaşmakta olan ve saatler içerisinde geri dönülmez bir çevre felaketine dönüşebilecek olan bu konuyla ilgili derhal Türkiye ve  Avrupa Birliği yetkililerine ACİL YARDIM çağrısında bulunmalıdır. Bu durumu IHA ile havadan izlemenin veya önümüzdeki saatler içerisinde kıyılara vuracak olan bu tehlike ile ilgili olarak yarın sabaha toplantı çağrısı yapmanın bir manası yok, YARIN ÇOK GEÇ OLABİLİR. 

Kıbrıs Rum basını, Rum tarafının halihazırda yardım teklifinde bulunduğunu duyurdu. Yardım teklifi varsa bunu kabul etmekte tereddüt etmeyin, uzman bazı isimlerle görüştük, özel bariyerler ile bu yakıtın çevrelenmesi; petrol arama platformlarında tedbir maksatlı hazır bulundurulan ve denizdeki bu tür yakıtları emici Özellikleri olan acil müdahale gemilerinin derhal sahillerimize intikalinin sağlanması gerekiyor görüşünü ortaya koydular. 

Bu imkanların bir bölümünün  Türkiye’de de olduğunu biliyoruz. Gerek Türkiye’den gerek Kıbrıs Rum tarafından gerekse bölge ülkelerinden ve aynı zamanda AB’den bu hususlarda ACİL YARDIM talep edilmesi büyük önem arz ediyor. ￼￼￼￼Bu yakıt sahillerimize ulaşırsa yaşanacak kirliliğin temizlenmesi çok daha zor olacak, geri döndürülemez zararlar ortaya çıkabilecek. 

YARINI BEKLEMEYİN!

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