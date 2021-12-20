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Özersay: “Acısı hala çok derin”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Muratağa Sandallar toplu mezarında kimlikleri tespit edilen 11 çocuk şehit için bugün düzenlenen defin törenine katıldı.

20 Aralık 2021 Pazartesi 13:08
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Özersay: “Acısı hala çok derin”
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HP’den verilen bilgiye göre, Özersay orada yaptığı açıklamada,  “Bugün bir insanlık suçu işlenerek çocuk yaşta katledilen on bir şehidimizi toprağa verdik. 47 yıl önce insanımıza yaşatılanların acısı hala çok derin. Dilerim hiç kimse bir daha bu acıları yaşamaz. Kıbrıs Türkü’nün bu topraklardaki var oluş mücadelesinde canını feda etmiş olan tüm şehitlerimizi 21 Aralık Şehitler haftasında saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.

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