Özersay: “Acısı hala çok derin”

HP’den verilen bilgiye göre, Özersay orada yaptığı açıklamada, “Bugün bir insanlık suçu işlenerek çocuk yaşta katledilen on bir şehidimizi toprağa verdik. 47 yıl önce insanımıza yaşatılanların acısı hala çok derin. Dilerim hiç kimse bir daha bu acıları yaşamaz. Kıbrıs Türkü’nün bu topraklardaki var oluş mücadelesinde canını feda etmiş olan tüm şehitlerimizi 21 Aralık Şehitler haftasında saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.