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Özersay: Adaletsizliği körüklediniz

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Başbakan Ünal Üstel’in “az alana çok, çok alana az maaş artışı yapılacak” şeklindeki açıklamasına işaret etti.

15 Temmuz 2022 Cuma 19:50
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Özersay: Adaletsizliği körüklediniz
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HP Genel Başkanı Özersay, “Söylediğinizin tersini yapıp kamuda çok alana çok, az alana az artış verip adaletsizliği körüklediğiniz gibi özel sektörde asgari ücreti  hayat pahalılığı altında tutup işletmeleri de desteklemeyerek işten çıkarmaların, kaçak işçi çalıştırmanın ve yeni zamların önünü açtınız” dedi.

Özersay, “Pahalılıkla mücadele konusunda, fiyat artışlarını dizginlemek konsunda tek bir adım atmadığınız ve sadece adil olmayan şekilde maaşları artırmaya odaklandığınız için bu gidişat toplum kesimleri arasında uçurumu derinleştirecek. Bu ekonomi yönetimi değil guduru gidiştir” ifadelerini kullandı.

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