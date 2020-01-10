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Özersay: Ağırlıklı olarak ekonomik konuları ele aldık

10 Ocak 2020 Cuma 20:52
Özersay: Ağırlıklı olarak ekonomik konuları ele aldık

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İstanbul'da bugün Başbakan Ersin Tatar ile birlikte,  Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapılan görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Özersay, sosyal medya paylaşımında "İstanbul’da hükümet olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanıyla birlikte yaptığımız görüşme olumlu geçti. Ağırlıklı olarak ekonomik konuları ve kısmen de Doğu Akdenizdeki gelişmeleri ele aldık" dedi.

Tatar ve Özersay'ın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Erdoğan'la gerçekleştirdikleri ve yaklaşık 1.5 saat süren görüşmeye, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılmıştı.

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Daş 2020-01-10 21:46:07

Ağırlıklı olarak demesi için ağırlığı olan biri ile görüşmesi lazım

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