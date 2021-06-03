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Özersay: “Akaryakıta yapılan zam, kapıların açılmasıyla ilişkili olabilir”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, katıldığı televizyon programında, değerlendirmelerde bulundu.

03 Haziran 2021 Perşembe 11:43
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Özersay: “Akaryakıta yapılan zam, kapıların açılmasıyla ilişkili olabilir”

GÜNDEM KIBRIS

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, katıldığı televizyon programında, değerlendirmelerde bulundu.

Sınır kapılarının Cuma günü açılacak olması ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Özersay, “Biz kapıların açılmasını haftalar öncesinden söylemiştik. Ülkeye son üç haftada çok daha fazla döviz girişi olabilirdi, daha fazla satış yapabilirdi Arasta esnafı, Girne esnafı. Aşı programı da henüz açıklanmadı. Kapıların kapandığı dönemdeki döviz kurları ile şimdi çok yükseldi. Hükümetin son yaptığı akaryakıt zammı da bu kapıların açılması ile bağlantılı olabilir diye de düşünüyorum. Akaryakıta son bir ay içinde iki kez zam yaptılar. Bu zamla dahi, Güney ile Kuzey arasındaki akaryakıt fiyatları arasında ciddi bir fark var. Ancak önce kendi vatandaşlarına nasıl yansıyacağını düşünmelidirler. Bunu da bir kenara not etmek lazım. Kapanmadan önceki duruma geri dönüşten bahsediliyor. Üçüncü ülkelerden gelişlere de pandemiden önceki duruma geri dönüş deniyor. Orada Rum tarafı üçüncü ülkelerden gelişlerde, KKTC’ye geçişlerde engeller çıkarıyordu. Yine çıkarmaya devam edecekler mi? Bunun üstüne de düşünmeliyiz” dedi.

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