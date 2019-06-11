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Özersay: Akaryakıta zam yok!

11 Haziran 2019 Salı 18:51
Özersay: Akaryakıta zam yok!
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Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay akaryakıta zam yapılmayacağını açıkladı.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklama şöyle:

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Bakanlar Kurulu hükümetin güven oyu almasının ardından yaptığı bu ilk toplantıda, akar yakıt fiyatları ile ilgili olarak bir gözlem yaptık. Hükümet olarak akaryakıta zam yapmama kararı aldık. Her hükümet oluştuğunda başlangıçta eğer her bir bakanlığa bağlı kurumlar bağlı daireler ve bakanlıkların kadro tüzüklerine ilişkin olarak tüzükleri karara bağlamak gerekir. Bizde bugün toplantıda Başbakanlığa, Başbakan Yardımcılığına ve bakanlıklara bağlı dairelere ilişkin tüzüğü ve kadro tüzüğünü karara bağladık. Bunun dışında Güzelyurt-Lapta ve Tatlısu Belediyelerinin beklemekte olan henüz bağlanmamış olan bütçelerini Maliye Bakanlığı’ndan gelen olumlu değerlendirmeler sonucu onayladık. Aynı zamanda kısa bir süre önce Tarım Bakanlığı tarafından da duyurulan tahıl fiyatları ile ilgili kararı TÜK’ün kararını da onayladık.

“Kıbrıs konusunda politika üretmedik!”

Bunun dışında Kıbrıs sorunuyla ve Kıbrıs Rum tarafı ile ilgili olarak son günlerde gelişen olayları değerlendirdik. Birkaç konuda daha bakanlar kurulu olarak politika geliştirme bağlamında değerlendirmelerimiz oldu ama karar üretmedik. Çok büyük bir ihtimalle önümüzdeki 1-2 gün içerisinde bir bakanlar kurulu toplantısı daha yapacağız. Bu toplantının günün saatini yarın duyuracağız.

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