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Özersay: Aldığımız tedbirler devam ediyor

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, OHAL ilan edileceği yönünde çıkan haberleri yalanladı. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özersay, hükümetin aldığı tedbirlerin devam ettiğini vurguladı.

17 Mart 2020 Salı 19:30
1987 Okunma
Özersay: Aldığımız tedbirler devam ediyor

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, OHAL ilan edileceği yönünde çıkan haberleri yalanladı. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özersay, hükümetin aldığı tedbirlerin devam ettiğini vurguladı.

Özersay’ın açıklaması şöyle:  

Bu akşam olağanüstü hal (OHAL) ilan edileceğine dair yayılan haber gerçeği yansıtmamaktadır, doğru değildir. Bu ana değin almış olduğumuz tedbirler aynen devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayOHAL
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VATANDAŞ 2020-03-17 20:15:17

HA HA HA , BÜTÜNGÜN HAZIRLIK YAPTIRDINIZ, SONRA DA İPTAL, HA HA HA

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Hugo 2020-03-17 20:07:28

What about students residents, came in Turkey for tourists and them visa it end

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