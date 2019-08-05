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Özersay Ankara’da

05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:21
Özersay Ankara’da

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay,Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 11. Büyükelçiler Konferansı’nda katılımcılara hitap etmek ve bazı temaslarda bulunmak üzere bu sabah Ankara’ya gitti.

Özersay’ı Ankara Esenboğa Havalimanı’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Ankara Vali Yardımcısı Elif Nur Bozkurt Tandoğan ve öteki yetkililer karşıladı.

Büyükelçiler Konferansı’nın resmi açılışı Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yapacağı konuşma ile başlayacak.

Konferansın ilk gününde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın yanı sıra, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safad’da büyükelçilere hitap edecekler.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Özersay
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