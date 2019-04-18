Özersay, Ankara’da TPAO Genel Müdürü Bilgin ile görüştü

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Bilgin ile görüşerek Doğu Akdeniz bölgesindeki doğal gaz arama faaliyetlerini değerlendirdi.

Özersay, Ankara’da TPAO Genel Müdürü Melih Bilgin ile yaptıkları görüşmeyle ilgili açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaparak, “Kıbrıs Türk halkının bu alandaki hak ve menfaatlerine halel gelmemesi için adımlarımızı atmaya hiç çekinmeden devam edeceğiz” dedi.

“DOĞU AKDENİZ’DE KİMSENİN İNKAR EDEMEYECEĞİ HAKLARIMIZI FİİLİ OLARAK DA HAYATA GEÇİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Kudret Özersay’ın açıklaması şöyle:

“KKTC olarak verdiğimiz ve bundan sonra verebileceğimiz ruhsatlar temelinde TPAO’nun bizim adımıza yürüttüğü çalışmaları, kazı faaliyet programını ve bugüne değin yapılan çalışmalarda elde edilen verilere dayalı analizleri değerlendirdik. Doğu Akdeniz bölgesinde kimsenin inkar edemeyeceği haklarımızı fiili olarak da hayata geçirmek için çalışmalarımızı ileriye taşıyoruz. Bu yaklaşımımız özellikle doğal gaz rezervleri açısından bu kaynakların bizim gibi bir diğer ortağı olan Kıbrıslı Rumlarla işbirliği yapılması konusundaki duruşumuzu dışlamıyor.”

“İŞBİRLİĞİ YAPMA ÖNERİMİZ HALA GEÇERLİ AMA…”

“Elbette tercihimiz bu alanlarda hem Kıbrıslı Türklerin hem de Kıbrıslı Rumların bölgedeki olası kaynakları birlikte işletmesidir, çözüm olmasa da bu alanda işbirliği yapmaktır” diyen Özersay, “İşbirliği yapma önerimiz hala geçerlidir ancak buna yaklaşmıyorlarsa oturup hiç bir şey yapmadan bekleyemeyiz, seyirci kalamayız. Kıbrıs Türk Halkının bu alandaki hak ve menfaatlerine halel gelmemesi için adımlarımızı atmaya hiç çekinmeden devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.