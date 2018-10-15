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Özersay Ankara’ya gidiyor

Kudret Özersay bugün Ankara'ya gidiyor

15 Ekim 2018 Pazartesi 11:18
Özersay Ankara’ya gidiyor

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetlisi olarak Ankara’ya gidiyor.

15-17 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek olan ziyarette Türkiye ile KKTC arasındaki yakın işbirliğinin daha da geliştirilmesi imkânları üzerinde durulacak, ayrıca Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeler ele alınacak.

Öte yandan Çavuşoğlu ile  Özersay, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde düzenlenecek “Doğu Akdeniz’de Hukuk ve Siyaset” konulu sempozyumun açılışına birlikte katılacaklar.

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Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayAnkaraMevlüt ÇavuşoğluDavetHaberGündemKıbrıs
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