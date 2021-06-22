Özersay: Arıklı, Saner’e sopa gösterdi

Nurgül Ece - GÜNDEM KIBRIS

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Gündem Kıbrıs Web TV'de Cüneyt Oruç'un sorularını yanıtladı...

Özersay, Başbakan yardımcısı ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın “Ocak ayında seçim olabilir “ açıklamasına Gündem Kıbrıs aracılığıyla cevap verdi.

Özersay :“Hükümette çatlak var. Erhan bey, Ersan Saner'e sopa gösterdi. Ocakta seçim olabilir diyerek topu Ulusal Birlik Partisi’nin kucağına attı. Seçim tarihi konusunda iktidar ortakları bir adım ileri, iki adım geri atıyor. Tutarlı değiller” dedi.

Gündem Kıbrıs’ta Cüneyt Oruç’un sunduğu Gündeme Bakış programına telefon bağlantısı ile katılan Özersay şunları söyledi:

“Halkın Partisi olarak ‘seçim ocakta olsun’ önerisi gelirse hemen kabul ederiz. Sebebi de şudur: Ortada hükümet diye bir şey yok, zaten görüyorsunuz. Sadece atama ,görevden alma ve zamlar yaptıkları. Herkes zaten hizmet veremediklerini görüyor. Bu süreci daha fazla geciktirmenin bir manası yoktur.”