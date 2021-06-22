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Özersay: Arıklı, Saner’e sopa gösterdi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Gündem Kıbrıs Web TV'de Cüneyt Oruç'un sorularını yanıtladı...

22 Haziran 2021 Salı 13:08
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Özersay: Arıklı, Saner’e sopa gösterdi

Nurgül Ece - GÜNDEM KIBRIS

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Gündem Kıbrıs Web TV'de Cüneyt Oruç'un sorularını yanıtladı...

Özersay, Başbakan yardımcısı ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın “Ocak ayında seçim olabilir “ açıklamasına Gündem Kıbrıs aracılığıyla cevap verdi.

Özersay :“Hükümette çatlak var. Erhan bey, Ersan Saner'e sopa gösterdi. Ocakta seçim olabilir diyerek topu Ulusal Birlik Partisi’nin kucağına attı. Seçim tarihi konusunda  iktidar ortakları bir adım ileri, iki adım geri atıyor. Tutarlı değiller” dedi. 

Gündem Kıbrıs’ta Cüneyt Oruç’un sunduğu Gündeme Bakış programına telefon bağlantısı ile katılan Özersay şunları söyledi: 

“Halkın Partisi olarak ‘seçim ocakta olsun’ önerisi gelirse hemen kabul ederiz. Sebebi de şudur: Ortada hükümet diye bir şey yok, zaten görüyorsunuz. Sadece atama ,görevden alma ve zamlar yaptıkları. Herkes zaten hizmet veremediklerini görüyor. Bu süreci daha fazla geciktirmenin bir manası yoktur.”

Son Güncelleme: 22.06.2021 13:14
Anahtar Kelimeler:
Cüneyt OruçKudret ÖzersayGÜNDEM KIBRIS
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