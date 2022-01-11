Özersay: Asgari ücret artık pazarlık konusu olmaktan çıkarılmalı

Kudret Özersay, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı:

Özersay'ın açıklamasının tamamı şöyle:



“Asgari ücret brüt 7bin yapıldığında sanki çok müthiş bir iyileştirme olacakmış gibi davranan siyasiler var. Oysa açıklanan son altı aylık hayat pahalılığı mevcut asgari ücrete uygulandığında rakam brüt 6821 TL oluyor. Yani bugün 7bin olarak karar alınırsa normal hayat pahalılığı artış oranından (%37,2) sadece 179 TL daha fazla bir artış verilmiş olacak. Hükümet seçime giderken bu popülist adımlarla kimseyi kandırmaya çalışmasın, hesap ortadadır, asgari ücretliye aman aman önemli bir artış verilmiyor!

Yapılması gereken bellidir. Asgrai ücret kamudaki en düşük maaşa eşitlenip artık pazarlık konusu olmaktan çıkarılmalı ve hayat pahalılığı oranında 6 ayda bir değil daha kısa sürelerde otomatik olarak güncellenmelidir.

Kuşkusuz tüm bunlar işverene ve firmalara sadece prim desteği verilerek değil, peşin kdv uygulamasından vazgeçilmesi ve enflasyon muhasebesine geçilmesi gibi ciddi bir destek verilerek yapılabilir.”