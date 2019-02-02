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Özersay: Aydın Denktaş, Muhtemelen hiç birimizin bilemeyeceği sıkıntılar çekmişti

Özersay sosyal medya hasabından Aydın Denktaş için mesaj yayımladı

02 Şubat 2019 Cumartesi 16:49
Özersay: Aydın Denktaş, Muhtemelen hiç birimizin bilemeyeceği sıkıntılar çekmişti

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sosyal medya hasabından Aydın Denktaş için mesaj yayımladı.

Özersay, “Muhtemelen hiç birimizin bilemeyeceği sıkıntılar çekmişti Aydın hanım rahmetlik Denktaş’ın baş koyduğu mücadele sürecinde. Bugün yeniden kavuştular. Başta Denktaş ailesinin ve Kıbrıs Türk halkının başı sağolsun” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayAydın DenktaşMesajHaberGündemKıbrıs
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Right 2019-02-02 16:56:23

Yüzbinler hâlâ daha ve her gün sıkıntı çeker...

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EmekliYORUM 2019-02-02 18:53:50 @Right

Ayni sıkıntılar değildi bayım. Şimdi ekmek sıkıntısı vb olabilir, o zaman öyle değildi. Saygı ile anıyorum ikisini da.

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