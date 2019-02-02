Özersay, “Muhtemelen hiç birimizin bilemeyeceği sıkıntılar çekmişti Aydın hanım rahmetlik Denktaş’ın baş koyduğu mücadele sürecinde. Bugün yeniden kavuştular. Başta Denktaş ailesinin ve Kıbrıs Türk halkının başı sağolsun” ifadelerini kullandı.
Özersay: Aydın Denktaş, Muhtemelen hiç birimizin bilemeyeceği sıkıntılar çekmişti
Özersay sosyal medya hasabından Aydın Denktaş için mesaj yayımladı
02 Şubat 2019 Cumartesi 16:49
Yüzbinler hâlâ daha ve her gün sıkıntı çeker...
Ayni sıkıntılar değildi bayım. Şimdi ekmek sıkıntısı vb olabilir, o zaman öyle değildi. Saygı ile anıyorum ikisini da.Beğen (0) Beğenmedim! (0)