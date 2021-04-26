Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kilise çanını çaldı; 8 ay hapsi boyladı
Kilise çanını çaldı; 8 ay...
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ev partisinde uyuşturucu bulundu
Ev partisinde uyuşturucu bulundu
Uyuşturucu suçuna ceza yağdı
Uyuşturucu suçuna ceza yağdı
11 ay hapis cezası
11 ay hapis cezası

ÖZERSAY: “AYIRAN DEĞİL BİRLEŞTİRİCİ”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu anda mevcut olan statükonun bizim aleyhimize olduğunu söyledi.

26 Nisan 2021 Pazartesi 10:05
39 Okunma
ÖZERSAY: “AYIRAN DEĞİL BİRLEŞTİRİCİ”

Özersay’ın açıklaması şöyle oldu:

“Kıbrıs Türk Halkı olarak biz her hal ve şartta kendi kendimizi yönetmek istiyoruz, bizim dışımızdaki herhangi bir toplumun ya da devletin idaresi ya da tahakkümü altında olmak istemiyor, birilerinin sebebi ne olursa olsun bize ‘ayar vermesini’ de hiç ama hiç doğru bulmuyoruz. Biz bu topraklarda laiklik, demokrasi gibi çağdaş değerler temelinde şekillenmiş olan kendi kimliğimiz ve onurumuzla yaşamak istiyoruz.

Kıbrıs’ta mevcut durum yani statüko bizim aleyhimizedir, bu nedenle karşılıklı kabul edilebilir bir anlaşmaya vararak çözüme ulaşmak için uğraşmalıyız. Çözümsüzlükten değil çözümden yana bir duruş ortaya koymamız gerekir. Öte yandan bir çözüm için bunu sadece bizim istememizin yeterli olmadığını, özellikle Kıbrıs Rum tarafı ve Kıbrıs dışındaki diğer ilgili aktörler de olumlu yaklaşmadıkça bunun mümkün olamayacağını bilmeli ve gerçekçi davranmalıyız. Örneğin Kıbrıs Türk Halkının en kritik eşikte 2004 yılında çözüm yönünde irade ortaya koyması Kıbrıs sorununun çözümü için maalesef yeterli olmamıştır, bunu da akılda tutmalıyız.

Kıbrıs’taki çözüm için ‘tek yol şu’ ya da ‘tek yol bu’ demenin, bir uyuşmazlığın çözümü için gerekli olan esnekliği yeterince barındırmayacağı ortadadır. Sabit fikirli olmadan içinde bulunduğumuz şartları da dikkate alarak yaratıcı davranabilmeliyiz. Çözüm şekli ne kadar önemliyse bir çözüme ulaşmanın yolları üzerinde düşünmek, bunu adım adım planlamak ve yeni fikir üretmek de o kadar önemlidir, gereklidir.

Kıbrıs’ta bugün var olan iki devleti esas alan ve bir gecede bir referandumla değil zaman içerisinde bir federal ortaklığa ya da iki ayrı devlete de dönüşebilecek olan evrimsel işbirliği modeli bir çıkış yolu olabilir. Avrupa Birliği’ndeki kömür ve çelik birlikteliği ile başlayan ve bugün federatif unsurlar içeren süreç dikkate değerdir. Bir televizyon programında özetle iki devletin işbirliğine dayalı federasyon dışı bir ortaklık olarak başlayacak ve zamanla federal ortaklığa da kapısı kapalı olmayacak Üçüncü Yol önerimizi özetle anlatmaya çalıştım. Buradan paylaşıyorum.

Yıllardır bu topraklarda var olma mücadelesi veren bir halk olarak bizi birbirimizden AYIRAN DEĞİL BİRLEŞTİRECEK OLAN hususların altını çizmemiz gereken zamanlardan geçiyoruz.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NAMİ: “CİDDİ TUTARSIZ AÇIKLAMALAR VAR”
NAMİ: “CİDDİ TUTARSIZ AÇIKLAMALAR VAR”
Cumhurbaşkanı Tatar’dan teşekkür
Cumhurbaşkanı Tatar’dan teşekkür
“Kimse Kıbrıs Türkü’nden bir 53 yıl daha beklemesini istemesin”
“Kimse Kıbrıs Türkü’nden bir 53 yıl daha beklemesini istemesin”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim