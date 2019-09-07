Özersay: Aynı şekilde müzakereye girmek de hata olur

Özersay “Bir kere Rum tarafı aynı noktadadır, bir zihniyet değişimi yoktur ve bizimle paylaşmayı içine sindirmiş değildir, paylaşmak istemiyor. Bunu çok açık şekilde görüyoruz. İkincisi ise talep ettikleri şey ucu açık bir süreçtir, bu açıdan da değişen bir şey yoktur. Koşullar aynıyken, değişmemişken federasyon müzakeresi yapmak, hele hele ucu açık bir sürece girmek hata olur, Kıbrıs Türk Halkını yeni bir kısır döngüye hapsetmek olur” ifadelerini kullandı.

Özersay “koşullar aynı olduğuna göre, değişen bir şey olmadığına göre aynı zeminde ve aynı şekilde sürece angaje olmak bizim yararımıza olmaz” dedi. Özersay “Halkın Partisi olarak biz süreci yakından takip edeceğiz ve eleştiri ve önerilerimizi yapacağız. Bilgilendirmeler süreç bittikten sonra, belirli bir yere geldikten sonra değil de devam ederken yapılırsa o zaman daha fazla katkı koyabiliriz” ifadelerini kullandı.