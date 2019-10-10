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Özersay, Bağlıköy’deki tarihi değirmeni inceledi

10 Ekim 2019 Perşembe 19:11
Özersay, Bağlıköy’deki tarihi değirmeni inceledi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bağlıköy’e giderek 19’uncu yüzyıldan kalma tarihi değirmeni yerinde inceledi.

Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Hükümetimizin Lefke’de Halkla bir araya geldiği toplantıda gündeme gelen ve ilgileneceğimiz yönünde söz verdiğimiz Bağlıköy’deki eski eser nitelikli değirmeni dün yerinde inceledik” dedi.

Özersay, 19’uncu yüzyıl sonundan kalma olan değirmen konusunda neler yapılabileceğini Bağlıköy Eko  Turizm Gönüllüleri Derneği yöneticileri, Eski Eserler Dairesi yetkilileri ve Bakanlıkn yetkilileriyle  birlikte değerlendirdiklerini belirtti. .

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, “Turistlerin de ilgisini çeken bu alana dair yakında somut adım atabileceğiz diye düşünüyorum.” İfadesini kulandı.

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