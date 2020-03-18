Özersay Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı

Bakanlar Kurulu, Coronavirüsle ilgili gelişmeleri ele almak üzere bugün yeniden toplandı. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, alınan kararları açıkladı.

ÖZERSAY'ÎN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Güney Kıbrıs’a geçilmesi durumunda 14 gün merkezi gözlem noktalarında bireyler karantinaya alınacak.

Sağlık nedenleriyle güneye geçilmesi durumunda, sağlık durumları çerçevesinde ‘evde karantina’ değerlendirilebilecek.

Gerek Türkiye’den, gerekse de güneyden gelecekler için ‘sağlık durumunda’ geçerli olacak.

Tedavi maksatlı yurtdışına gidilmişse, evde karantinayı ‘istisnai’ olarak değerlendirilecek.

Pile’de yaşayanlara bir muafiyet vardı, bu muafiyet de geçici olarak kaldırıldı, Pileliler de kuzeye geçtikleri takdirde merkezi karantinaya tabi olacak.

Market, kasap ve eczanelerde sıvı dezenfektan zorunluluğu ve 2 metre mesafe kuralı geçerli olacak. Tezgahtarların maske ve eldiven zorunluluğu olacak, 2 saatte bir değiştirilecek. Belediyeler bu kuralların uygulanmasında sorumlu olacak, uymayanları kapatabilecek.

Bu sabah itibarıyla hava yolu ile gelen 28 kişi, deniz yolu ile gelen 3 kişi merkezi karantinaya alındı.- Gelişlerde ciddi azalma söz konudur. Cuma gün ülkeye gelmesi planlanan Charter uçuşa devlet organizasyonda yardımcı oldu. Öğrenci birlikleri ve ateşe ile birlikte. Cuma gün ve Cumartesi gün 2 uçuş yapılması söz konusu. Türkiye’ye üzerinden gelişi konuşuluyor. Öncelik orada eğitim gören öğrencilere verilecek. İlk uçak neredeyse tamamen öğrenci. Halen imkan varsa, İngiltere’ye geçici süreyle gitmiş olan vatandaşların da dönüşüne yardımcı olmaya gayret gösterilecek. Büyük ihtimalle Cumartesi de sefer olacak.

Ülkede yeterince kit vardır. Şu anda çok sayıda test yapılmasına imkan var, daha da alınacaktır.

Solunum cihazı için de sipariş verildi, sivil toplum örgütlerinin de katkısı var. Şu an sıkıntı yok. İlave alımlarla ilgili maddi sıkıntı yok. Mesele ithal edilen bu tür cihazlarda, ülkelerde getirilen ihracat sınırlandırılmasındadır.

Özellikle, solunum cihazları üreten ülkeler, aldıkları tedbirler kapsamında, coronavirüs tedavisinde kullanılan solunum cihazlarının ihracatını yasaklamıştır. Coronavirüsten hem korunma, hem de tedavi süreci aynı tıbbi cihaz ve araç gereci gerektirmektedir. Ne acıdır ki bu malzemeler tüm Dünya’da kıt hale gelmiştir. En basit anlatımıyla coronavirüs için elzem olan tıbbi malzemeler karaborsaya düşmüştür.

Kimseye torpil yapılmamıştır. TC nasıl kendi vatandaşlarını birkaç gün içerisinde Türkiye’ye toplanamaya çalıştıysa, biz de farklı ülkelerdeki çocuklarımızın ülkelerine gelişleri için inisiyatif aldık. Bizim öğrencilerimiz biletleri olmasına uçamıyordu, Türkiye ile diyaloğa geçtik, uçağa alınmayan öğrencilerimizin alınıp İstanbul’a gelmesini, oradan da burada karantinaya alınmasını sağlamaya çalıştık. Bir yolcunun karantinadan çıkarılmak istendiği algılandı, durum öyle değildir.